H κολλητή της Μπαντόζα, Αρίνα Σαμπαλένκα, συμπαθούσε τόσο τον Τσιτσιπά, που «ούρλιαξε από χαρά για τη φίλη της» όταν χώρισαν

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Πόσο αγαπάει τον Στέφανο Τσιτσιπά δε λέγεται… Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι κολλητή φίλη της Πάουλα Μπαντόζα, πρώην κοπέλας του Έλληνα τενίστα.
Ως άτομο που έζησε από κοντά την σχέση της Πάουλα Μπαντόσα με τον Στέφανο Τσιτσιπά, η Λευκορωσίδα δεν δίστασε να αποκαλύψει πώς αντέδρασε όταν έμαθε για τον χωρισμό του ζευγαριού.
Μιλώντας στην εκπομπή «Bounces» του Ben Rothenberg, η τενίστρια, Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης αποκάλυψε ότι ανακουφίστηκε όταν έμαθε για τον χωρισμό και έστειλε δίλεπτο φωνητικό μήνυμα στη φίλη της.
«Ειλικρινά, όταν τελείωσε όπως και να το ονόμαζε, εγώ ήμουν η φίλη που της έστειλα ένα ηχητικό (μήνυμα), περίπου δύο λεπτών, γελώντας, ουρλιάζοντας, λέγοντας “Ναι, κορίτσι! Τα κατάφερες!”», είπε η Σαμπαλένκα.
Εν τω μεταξύ, η ίδια η Πάουλα Μπαντόσα πριν από λίγες ημέρες χαρακτήρισε «τοξική» τη σχέση της με τον Στέφανο Τσιτσιπά.
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