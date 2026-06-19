H κολλητή της Μπαντόζα, Αρίνα Σαμπαλένκα, συμπαθούσε τόσο τον Τσιτσιπά, που «ούρλιαξε από χαρά για τη φίλη της» όταν χώρισαν

Πόσο αγαπάει τον Στέφανο Τσιτσιπά δε λέγεται… Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι κολλητή φίλη της Πάουλα Μπαντόζα, πρώην κοπέλας του Έλληνα τενίστα.

Ως άτομο που έζησε από κοντά την σχέση της Πάουλα Μπαντόσα με τον Στέφανο Τσιτσιπά, η Λευκορωσίδα δεν δίστασε να αποκαλύψει πώς αντέδρασε όταν έμαθε για τον χωρισμό του ζευγαριού.

Μιλώντας στην εκπομπή «Bounces» του Ben Rothenberg, η τενίστρια, Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης αποκάλυψε ότι ανακουφίστηκε όταν έμαθε για τον χωρισμό και έστειλε δίλεπτο φωνητικό μήνυμα στη φίλη της.

sabalenka’s reaction to the badosa tsitsipas breakup is killing me😭😭 i love their friendship pic.twitter.com/L8jAgcVoGs — ًᵗᵒ (@tosports13) June 18, 2026

«Ειλικρινά, όταν τελείωσε όπως και να το ονόμαζε, εγώ ήμουν η φίλη που της έστειλα ένα ηχητικό (μήνυμα), περίπου δύο λεπτών, γελώντας, ουρλιάζοντας, λέγοντας “Ναι, κορίτσι! Τα κατάφερες!”», είπε η Σαμπαλένκα.

Εν τω μεταξύ, η ίδια η Πάουλα Μπαντόσα πριν από λίγες ημέρες χαρακτήρισε «τοξική» τη σχέση της με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

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