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19.06.2026 17:57

H Αν Χάθαγουεϊ είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί (Video)

19.06.2026 17:57
Anne Hathaway

Η Αν Χάθαγουεϊ είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί — και αποκάλυψε την ολοστρόγγυλη κοιλιά της ενώ βρισκόταν σε διακοπές στο Σεν Τροπέ.

Η πρωταγωνίστρια του «Devil Wears Prada 2» εντοπίστηκε στην παραλία Jardin Tropezina στη Γαλλική Ριβιέρα με τον σύζυγό της, Άνταμ Σούλμαν, τους δύο γιους της και μια ομάδα στενών φίλων.

Για την οικογενειακή έξοδο, η Χάθαγουεϊ φόρεσε ένα πολύχρωμο μπικίνι, το οποίο συνδύασε με ένα ψάθινο καπέλο και μεγάλα γυαλιά ηλίου για να προστατεύσει το πρόσωπό της από τον ήλιο.

Η 43χρονη ηθοποιός επιβεβαίωσε την είδηση ​​την Παρασκευή μέσω Instagram, γράφοντας στη λεζάντα ενός βίντεο όπου αποκαλύπτει την κοιλιά της: «Μωρό μου, είμαι δική σου».

Στο βίντεο, η ηθοποιός, η οποία φορούσε ένα λευκό μπλουζάκι, μπήκε στο πλάνο με τα χέρια της πάνω στην κοιλιά της. Μετά από ένα δευτερόλεπτο, κούνησε τα χέρια της για να αποκαλύψει την κοιλιά της πριν φύγει από την κάμερα.

Η εγκυμοσύνη της Χάθαγουεϊ έρχεται καθώς φαίνεται να κάνει ένα καλοκαιρινό διάλειμμα μετά από πέντε ταινίες, οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει – ή θα κυκλοφορήσουν – φέτος.

Μέχρι στιγμής, έχει κάνει περιοδείες προώθησης για τις ταινίες «Devil Wears Prada 2» και «Mother Mary» προτού ξεκινήσει ξανά με τις ταινίες «The Odyssey», «The End of Oak Street» και «Verity».

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