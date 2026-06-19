Νίκος Κοκλώνης: «Βρήκα το άλλο μου μισό και το έχασα» (Video)

Μία αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή έκανε ο Νίκος Κοκλώνης, αναφερόμενος σε μια σχέση που εν τέλει δεν είχε θετική έκβαση, κάνοντας μάλιστα λόγο για «το άλλο του μισό» το οποίο είχε βρει και έχασε…

«Το βρήκα το άλλο μου μισό, το έχασα. Θεωρητικά το έχω βρει εδώ και 8 χρόνια. Αυτό που μου λέει καμιά φορά και μου το λένε και οι φίλοι μου είναι ότι “κάτι έχει γίνει με εσένα και δεν σκέφτεσαι καθόλου το συναισθηματικό”. Στο σεξουαλικό κάτι γίνεται, αλλά δεν ξέρω» είπε χαρακτηριστικά.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», ο παρουσιαστής αναφέρθηκε επίσης, στον γάμο της Δανάης Μπάρκα, εκφράζοντας παράλληλα το παράπονο ότι δεν πρόλαβε να γράψει το όνομά του στη γόβα της…

«Στενοχωρήθηκα λίγο γιατί δεν πρόλαβα να γράψω το όνομά μου στο γοβάκι της, ήθελα να το κάνω, της το είπα και μου είπε “έχω και δεύτερο”. Μετά δεν είχε νόημα. Δεν πέταξε και πατροπαράδοτα την ανθοδέσμη να την πιάσουμε εμείς» τόνισε.

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