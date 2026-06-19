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19.06.2026 10:30

Αλεξάνδρα Πασχαλίδου: «Έζησα βία στο σπίτι – Απέναντι στη μητέρα μου και σε μένα» (Video)

19.06.2026 10:30
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Για την παιδική της ηλικία μίλησε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου κάνοντας λόγο για δύσκολα χρόνια και κακοποιητικό περιβάλλον στην οικογένειά της.

Όπως είπε, καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» για χρόνια δίσταζε να μιλήσει δημοσίως για όσα βίωσε, καθώς φοβόταν την κατακραυγή, μεγαλωμένη -όπως τόνισε- σε μια κοινωνία όπου είναι σύνηθες η γυναίκα που κακοποιείται να σιωπά…

«Έζησα πάρα πολλά που θα ήθελα να μην τα είχα ζήσει ποτέ. Βία στο σπίτι. Βία και απέναντι στη μητέρα μου αλλά και σε μένα. Νομίζω ότι αυτό δυστυχώς το έχουν ζήσει και αρκετοί Έλληνες. Έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους, όταν έσπασα εγώ το ταμπού και άρχισα να μοιράζομαι και να το λέω, γιατί είναι μεγάλη ντροπή αυτό το πράγμα, να τα λες δημοσίως» είπε αρχικά, εξηγώντας στη συνέχεια, γιατί, για χρόνια, σιωπούσε…

«Φοβόμουν ότι με δικάζανε και μάλιστα όχι μόνο εμένα, αλλά και την οικογένειά μου, τους γονείς μου και όλο τον ελληνικό πολιτισμό. Το μάζευα συνεχώς για πάρα πολλά χρόνια. Έχω μάθει, όπως νομίζω και πολλές γυναίκες, να σωπαίνω. Να σωπαίνουμε για οτιδήποτε μας συμβαίνει. Όταν άρχισα να το συζητάω, ανακάλυψα ότι δεν είμαι μόνη μου, ότι είναι πάρα πολλοί» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 11:59
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