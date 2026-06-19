Ιωάννα Τούνη για την απουσία της από τα Mad VMA 2026 – «Ένιωσα ότι τους παρακάλεσα – Μάλλον δεν με ήθελαν και πολύ» (Video)

Την απάντησή της στους followers που τη ρωτούν γιατί δεν εμφανίστηκε στα Mad VMA 2026 έδωσε η Ιωάννα Τούνη, επισημαίνοντας ότι αν και δέχθηκε πρόταση να απονείμει βραβείο, εν τέλει, η επικοινωνία με την παραγωγή δεν προχώρησε, με αποτέλεσμα να αισθανθεί ότι η ίδια αναζητούσε απαντήσεις χωρίς ανταπόκριση, ενώ άφησε αιχμές για τη λειτουργία «κυκλωμάτων» στον χώρο.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η influencer εξήγησε πώς ξεκίνησε η επικοινωνία της με την παραγωγή για την απονομή, και πώς εν τέλει κατέληξε, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, να μην γνωρίζει μέχρι την τελευταία στιγμή αν θα συμμετάσχει στη φετινή διοργάνωση…

Αρχικά, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε ότι ήταν θετική στην πρόταση, ωστόσο ζήτησε εάν θα μπορούσε να δώσει βραβείο μαζί με την κολλητή της, Στέλλα. Αφού αυτό δεν έγινε δεκτό, ζήτησε να απονείμει βραβείο σε γυναίκα τραγουδίστρια, προτείνοντας κάποια ονόματα. Όπως δήλωσε η influencer δεν δέχτηκε άμεση απάντηση από την παραγωγή, με αποτέλεσμα να στέλνει η ίδια μηνύματα προκειμένου να μάθει εάν προχώρησε η ιδέα της.

«Τέλος πάντων, εν τέλει μάλλον δεν με ήθελαν και πολύ, κάπου το μετάνιωσαν στην πορεία. Δεν πειράζει, μας έφαγαν τα κυκλώματα. Γενικά, είμαι άνθρωπος που πραγματικά δεν είμαι καθόλου μέσα σε κυκλώματα. Δεν κάνω καθόλου φιλίες, ανθρώπους έτσι της Αθήνας, που είναι χωμένοι. Δεν είχα ποτέ μου manager. Οπότε, δεν ξέρω. Kάπως μάλλον μεταξύ τους τα κανονίζουν όλα και καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά μην στέλνετε, ρε παιδιά. Αφού δεν με θέλετε, μην μου στέλνετε. Δηλαδή, μην κάνετε να στέλνω και να παρακαλάω μετά να μάθω αν τελικά ισχύει ή όχι, για να μπορέσω να προγραμματίσω κι εγώ. Αυτά τα καλά μου» τόνισε, μεταξύ άλλων.

Δείτε το βίντεο

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