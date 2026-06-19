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19.06.2026 08:56

Δήμητρα Κατσαφάδου: «Έχω ζήσει πολλά θαύματα, νιώθω συνεχώς την παρουσία των αγίων γύρω μου»

19.06.2026 08:56
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Για την επαγγελματική της πορεία, αλλά και για τα προσωπικά της σχέδια μίλησε η Δήμητρα Κατσαφάδου, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στη βαθιά της πίστη η οποία την καθησυχάζει και την καθοδηγεί.

«Πιστεύω πολύ. Έχω ζήσει πολλά θαύματα και νιώθω συνεχώς την παρουσία των αγίων μας γύρω μου, τόσο στα εύκολα όσο και στα δύσκολα» είπε αρχικά, σε συνέντευξή της στο ένθετο Real life.

Στη συνέχεια η επιχειρηματίας κλήθηκε να απαντήσει πόσο εύκολη είναι η συνύπαρξη στη δουλειά με τα αδέρφια της που αποτελούν και τους πιο στενούς της συνεργάτες, με την ίδια να επισημαίνει ότι κάποιες φορές υπάρχουν προστριβές, ωστόσο, οι αρμοδιότητες τους καθενός στην εταιρεία είναι διακριτές, κάτι που διευκολύνει τη συνεργασία.

«Θα σου μιλήσω με όση περισσότερη ειλικρίνεια μπορώ. Δεν είναι πάντα εύκολη. Είμαστε και οι τέσσερις έντονοι χαρακτήρες και είναι λογικό να υπάρχουν προστριβές μέσα στην ημέρα. Παρ’ όλα αυτά πάντα γινόμαστε μια γροθιά και αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει. Το καλό με εμάς είναι οι διαφορετικοί ρόλοι που έχουμε μέσα στην εταιρεία, λόγω των ειδικοτήτων που έχουμε σπουδάσει. Ο καθένας από το δικό του μετερίζι βάζει το δικό του λιθαράκι στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη της εταιρείας» πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα πώς φαντάζεται τον εαυτό της μετά από κάποια χρόνια, η Δήμητρα Κατσαφάδου, εξομολογήθηκε ότι θα ήθελε πολύ να έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

«Σε επαγγελματικό επίπεδο, θα ήθελα η La vie en Rose να εξελίσσεται τόσο ώστε να μπορώ να προσφέρω στον κόσμο που χρειάζεται βοήθεια. Σε προσωπικό επίπεδο, η αλήθεια είναι πως θα ήθελα, αν με αξιώσει ο Θεός, να κάνω τη δική μου οικογένεια» είπε χαρακτηριστικά.

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