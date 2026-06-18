«Αγνώριστη» στα Mad VMA η Μαρία Σολωμού (Video)

Άκρως ανανεωμένη εμφανίστηκε η Μαρία Σολωμού στη σκηνή των Μad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, με την ηθοποιό να έχει υιοθετήσει ένα κοντό καρέ στο μαλλί, ενώ είχε αποχωριστεί και τις γνωστές της μπλούκλες…

Η ηθοποιός που συμμετείχε στην απονομή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου, παρουσιάζοντας το βραβείο της κατηγορίας «Βίντεο της Χρονιάς», το οποίο κέρδισε η Ελένη Φουρέιρα με το «Alleluia», εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας ένα στενό μίνι στράπλες φόρεμα σε μαύρο χρώμα.

«Δούλεψε πολύς κόσμος γι’ αυτό το αποτέλεσμα. Πολλοί πίστεψαν ότι είναι κάτι μόνιμο, δεν αλλάζω τα μαλλιά μου, αλλά γενικώς αλλάζω. Δεν βγήκα έτσι από το σπίτι. Ο γιος μου έχει δικό του σπίτι, αλλά αν δει φωτογραφία θα μου πει “ωχ, τι έπαθες καλέ;”» είπε, μιλώντας στις κάμερες.

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