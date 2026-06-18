search
ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 15:38
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.06.2026 14:17

«Αγνώριστη» στα Mad VMA η Μαρία Σολωμού (Video)

18.06.2026 14:17
maria-solomou-new

Άκρως ανανεωμένη εμφανίστηκε η Μαρία Σολωμού στη σκηνή των Μad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, με την ηθοποιό να έχει υιοθετήσει ένα κοντό καρέ στο μαλλί, ενώ είχε αποχωριστεί και τις γνωστές της μπλούκλες…

Η ηθοποιός που συμμετείχε στην απονομή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου, παρουσιάζοντας το βραβείο της κατηγορίας «Βίντεο της Χρονιάς», το οποίο κέρδισε η Ελένη Φουρέιρα με το «Alleluia», εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας ένα στενό μίνι στράπλες φόρεμα σε μαύρο χρώμα.

«Δούλεψε πολύς κόσμος γι’ αυτό το αποτέλεσμα. Πολλοί πίστεψαν ότι είναι κάτι μόνιμο, δεν αλλάζω τα μαλλιά μου, αλλά γενικώς αλλάζω. Δεν βγήκα έτσι από το σπίτι. Ο γιος μου έχει δικό του σπίτι, αλλά αν δει φωτογραφία θα μου πει “ωχ, τι έπαθες καλέ;”» είπε, μιλώντας στις κάμερες.

Διαβάστε επίσης:

Βίκυ Παγιατάκη: Η απρόσμενη αποκάλυψη για την Αλίκη Βουγιουκλάκη – «Αν το είχα πουλήσει τότε, θα είχα βγάλει πολλά λεφτά» (Video)

Ταμίλλα Κουλίεβα: «Είμαι πολύ αυστηρή για να με φλερτάρουν στον δρόμο» (Video)

Στη Σίφνο για διακοπές η Έμιλι Ραταϊκόφσκι (Videos/Photos)



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peiraias epithesi triaina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Βίντεο με τα δύο αδέλφια να τρέχουν για να γλιτώσουν από τον 77χρονο, που τους κυνηγούσε με… τρίαινα για μια θέση πάρκινγκ

kalas aprtheid isral
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό μπρα ντε φερ μεταξύ Κάλας και ισραηλινού ΥΠΕΞ για τα σχόλιά της περί «απαρτχάιντ» στην Παλαιστίνη

BYD-DOLPHIN-G-DM-i-930×620 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η τεχνολογία DM 5.0 Super Hybrid νέας γενιάς κάνει πρεμιέρα στο νέο BYD Dolphin G DM-i

amorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Αμοργός: Ιδιώτης έκλεισε αυθαίρετα πρόσβαση σε παραλία και προκαλεί σάλο

moro new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε παιδάκι 1,5 έτους, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

doukas – androulakis – diamantopoulou 1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε νευρικό σοκ: Γιατί η Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στον Δούκα και αποθέωσε ΝΔ – Η απάντηση του δημάρχου, το σχόλιο της Χαριλάου  

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

dendias- famellos – zoi- anastasiadis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη της ακρίβειας, τα drones του Δένδια, ο Φάμελλος ως support και οι μισθολάγνοι βουλευτές, η διαφορά Τσίπρα – Ζωής και τα ευτράπελα με τον Αναστασιάδη

luis_diaz_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Λάμψη Κέιν και Λουίς Ντίαζ, «μπλόκο» Κονγκό σε Πορτογαλία, νίκη στο 95' για την Γκάνα - Όλα τα γκολ (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 15:38
peiraias epithesi triaina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Βίντεο με τα δύο αδέλφια να τρέχουν για να γλιτώσουν από τον 77χρονο, που τους κυνηγούσε με… τρίαινα για μια θέση πάρκινγκ

kalas aprtheid isral
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό μπρα ντε φερ μεταξύ Κάλας και ισραηλινού ΥΠΕΞ για τα σχόλιά της περί «απαρτχάιντ» στην Παλαιστίνη

BYD-DOLPHIN-G-DM-i-930×620 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η τεχνολογία DM 5.0 Super Hybrid νέας γενιάς κάνει πρεμιέρα στο νέο BYD Dolphin G DM-i

1 / 3