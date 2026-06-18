Ταμίλλα Κουλίεβα: «Είμαι πολύ αυστηρή για να με φλερτάρουν στον δρόμο» (Video)

Για την επαγγελματική αλλά και προσωπική της ζωή μίλησε η Ταμίλλα Κουλίεβα, επισημαίνοντας ότι αν και στη δουλειά της δεν είναι αυστηρή, στα προσωπικά της η κατάσταση αλλάζει…

Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day», η ηθοποιός τόνισε, μάλιστα, ότι δεν τη φλερτάρουν ιδιαίτερα λόγω αυτής της αυστηρότητας.

«Δυστυχώς δεν είμαι πολύ αυστηρή γενικά και όταν γίνομαι, μετά έχω τύψεις» είπε, ενώ ερωτηθείσα αν είναι αυστηρή ως μητέρα τόνισε:

«Επειδή μάλλον είχα ακούσει στην παιδική μου και εφηβική ηλικία πολλά “όχι”, προσπαθώ να μην τα λέω στο παιδί μου».

«Νομίζω ότι είμαι πολύ αυστηρή για να με φλερτάρουν στον δρόμο. Δεν ξέρω, προσπαθώ να καταλάβω τον εαυτό μου κι εγώ, τι συμβαίνει με εμένα», είπε τέλος με χιούμορ για την προσωπική της ζωή.

Η Ταμίλα Κουλίεβα υπήρξε παντρεμένη με τον Γρηγόρη Καραντινάκη, με το οποίο απέκτησε έναν γιο. Οι δυο τους χώρισαν πριν από περίπου 14 χρόνια, διατηρώντας, ωστόσο, μεταξύ τους πολύ καλές σχέσεις.

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