Στη Σίφνο για διακοπές η Έμιλι Ραταϊκόφσκι (Videos/Photos)

Στην Ελλάδα για διακοπές βρέθηκε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω μιας ανάρτησής της στο Instagram.

Όπως έγραψε το διάσημο μοντέλο στη λεζάντα του άλμπουμ με τις φωτογραφίες και τα βίντεο, «επέστρεψα στο αγαπημένο μου νησί (Μαγιόρκα), ενώ δοκιμάζω και κάποια νέα (Ελλάδα)».

Οι φωτογραφίες που διάλεξε η Ραταϊκόφσκι προέρχονται από ένα εστιατόριο στη Σίφνο που επισκέφθηκε. Δεν θα μπορούσαν να λείψουν, βέβαια, και τα αποκαλυπτικά καρέ του μοντέλου που πόζαρε με ένα σι θρου κόκκινο φόρεμα και ένα σέξι μπικίνι στον φακό.

Μέσα σε αυτές, υπάρχει και ένα βίντεο στο οποίο η Έμιλι παραπατά στην προσπάθειά της να ποζάρει…

Διαβάστε επίσης:

Apon: Aνακοίνωσε από τη σκηνή των Mad VMA ότι θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά (Video)

Γιώργος Λιάγκας: Με μαύρα γυαλιά ηλίου στην εκπομπή (Vιdeo)

Σωκράτης Αλαφούζος: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό



