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18.06.2026 08:57

Σωκράτης Αλαφούζος: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό

18.06.2026 08:57
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Δύσκολες ώρες βιώνει ο Σωκράτης Αλαφούζος καθώς η αγαπημένη του μητέρα έφυγε από τη ζωή. Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο instagram.

Ο ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια μένει και δραστηριοποιείται μόνιμα στην Αμερική έχοντας αφήσει την υποκριτική στην Ελλάδα, δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία, σημειώνοντας πως η μητέρα του άφησε την τελευταία της πνοή την ημέρα που ο ίδιος επέστρεψε στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ενημέρωσε όσους ενδιαφέρονται να την αποχαιρετήσουν πως η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα, Πέμπτη, στις 15:15 στον Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο Χαλάνδρι.

«Η μανούλα μου έφυγε τη μέρα που γύρισα… Θα την αποχαιρετήσουμε αύριο Πέμπτη στις 3:15 στον Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο Χαλάνδρι», έγραψε στη λεζάντα.

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