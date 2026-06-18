Σωκράτης Αλαφούζος: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Σωκράτης Αλαφούζος καθώς η αγαπημένη του μητέρα έφυγε από τη ζωή. Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο instagram.

Ο ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια μένει και δραστηριοποιείται μόνιμα στην Αμερική έχοντας αφήσει την υποκριτική στην Ελλάδα, δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία, σημειώνοντας πως η μητέρα του άφησε την τελευταία της πνοή την ημέρα που ο ίδιος επέστρεψε στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ενημέρωσε όσους ενδιαφέρονται να την αποχαιρετήσουν πως η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα, Πέμπτη, στις 15:15 στον Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο Χαλάνδρι.

«Η μανούλα μου έφυγε τη μέρα που γύρισα… Θα την αποχαιρετήσουμε αύριο Πέμπτη στις 3:15 στον Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο Χαλάνδρι», έγραψε στη λεζάντα.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μόντο Ντουπλάντις παντρεύτηκε με τη σύντροφό του, Ντεζιρέ Ινγκλαντέρ (Photos)

Μουντιάλ 2026: Αγγλία – Κροατία 4-2 – Live η αναμέτρηση του 12ου ομίλου στο Τέξας

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες



