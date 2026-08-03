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03.08.2026 17:13

Μάχη για να σωθούν τα ζώα που έμειναν στις φωτιές πίσω  – Εικόνες από τις επιχειρήσεις του ΔΙΚΕΠΑΖ στην Αττικοβοιωτία

03.08.2026 17:13
dikepa

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Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα διασώστες και πληρώματα ασθενοφόρων του ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικό Κέντρο Αδέσποτων Ζώων) βρίσκονται στα πύρινα πεδία της Βοιωτίας και της Αττικής, για να απεγκλωβίσουν δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα που εγκαταλείφθηκαν όταν ξέσπασαν οι φωτιές.

Προσαρμόζοντας την τακτική τους οι διασώστες  μπαίνουν σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς και εξετάζουν σπίτισπίτι τα καμένα οικήματα, προσπαθώντας να δουν ή να ακούσουν κάποια σημεία ζωής. Είναι μια τακτική απαιτητική και χρονοβόρα, που όμως σώζει ζωές.

Έτσι ακριβώς έγινε με μεγαλόσωμο σκύλο που είχε εγκαταλειφθεί δεμένος σε αυλή μισοκατεστραμμένου σπιτιού, ο οποίος απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στα ασθενοφόρα μας για τις πρώτες βοήθειες.

 Λίγο πιο κάτω και μέσα σε έναν… υπαίθριο ξυλόφουρνο(!), οι διασώστες του ΔΙΚΕΠΑΖ εντόπισαν 4 νεογέννητα γατάκια, τυφλά ακόμα, και με εμφανή σημάδια ασιτίας. Όλα τα παραπάνω ζώα μεταφέρθηκαν και παραδόθηκαν σε δομή του Εθνικού Μηχανισμό Προστασίας Ζώων Συντροφιάς που έχει στηθεί στο γήπεδο Βιλίων.

Σε αρκετές περιπτώσεις τα πληρώματα των ασθενοφόρων μας βρήκαν επίσης οικόσιτα πουλερικά χωρίς νερό και τροφή, μέσα σε κοτέτσια που γλίτωσαν σαν από θαύμα από τη φωτιά. Σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους του Δήμου Μάνδρας τους χορηγήθηκε τροφή και νερό, ενώ οι υπάλληλοι του δήμου ανέλαβαν να τα σιτίζουν καθημερινά, μέχρι να επιστρέψουν οι ιδιοκτήτες των σπιτιών.

Ταυτόχρονα ειδικό όχημα μας μεταφέρει μεγάλες ποσότητες εμφιαλωμένων νερών και συσκευασμένων τροφών για υποστήριξη των πυροσβεστών και των εθελοντών στα μέτωπα της φωτιάς.

 Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρ. Γουρδομιχάλης, η προσπάθεια του ΔΙΚΕΠΑΖ συνεχίζεται, γιατί καθημερινά αποδεικνύεται ότι μέσα και γύρω από τους οικισμούς που πέρασε η φωτιά, παραμένουν ακόμα ζώα που βρίσκονται σε ανάγκη ή σε κίνδυνο…

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