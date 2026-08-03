Συνελήφθη ο υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ στα Χανιά: «Οι ευθύνες ανήκουν στη διοίκηση και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος», διαμαρτύρονται οι συνάδελφοι του

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Συνελήφθη ο υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ στα Χανιά για τη φωτιά που έκαψε μεγάλες εκτάσεις στα Σφακιά.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για πυρκαγιά από αμέλεια και μη συντήρηση δικτύων. Στο σημείο που είχε εκδηλωθεί η φωτια, στην περιοχή μεταξύ Ιμπρου, Ακονέ και Ασφένδου, υπάρχει δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Στο πλευρό του στέκεται ο Σύλλογος Εργαζομένων ΔΕΗ Χανίων, τονίζοντας ότι η φωτιά που εκδηλώθηκε «δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που εδώ και χρόνια αφήνει το δίκτυο χωρίς το απαραίτητο προσωπικό και χωρίς την απαιτούμενη συντήρηση».

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΔΕΗ Χανίων επισημαίνει ότι «δεν γίνεται οι αποφάσεις να παίρνονται στα υπουργεία και στις διοικήσεις και στο τέλος να την πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Δεν γίνεται να απολογούνται άνθρωποι που εκτελούν εντολές, ενώ όσοι αποφασίζουν για τις προσλήψεις, τη στελέχωση και τη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ να μένουν στο απυρόβλητο».

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΔΕΗ Χανίων εκφράζει «την πλήρη στήριξή μας στον συνάδελφο που συνελήφθη. Οι εργαζόμενοι δεν αποφασίζουν πόσο προσωπικό θα υπάρχει, ούτε αν οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται από μόνιμο προσωπικό ή από εργολάβους. Αυτές είναι αποφάσεις της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας».

Υπογραμμίζει ακόμα ότι το το Πρακτορείο Βρυσσών έχει μόλις 3 τεχνικούς «το Πρακτορείο Βρυσσών έχει την ευθύνη για την ηλεκτροδότηση των Δήμων Αποκορώνου και Σφακίων όλο το 24ωρο και διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα της Ελλάδας. Παρ’όλα αυτά, λειτουργεί εδώ και χρόνια με μόλις 3 τεχνικούς. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Αντί να γίνουν προσλήψεις έμπειρου τεχνικού προσωπικού, όλο και περισσότερες εργασίες συντήρησης δίνονται σε εργολάβους, που δεν διαθέτουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απαιτεί ένα τόσο απαιτητικό δίκτυο. Το αποτέλεσμα είναι ένα δίκτυο με ελλιπή συντήρηση, περισσότερες βλάβες και αυξημένους κινδύνους για τους εργαζόμενους,τους πολίτες και το περιβάλλον».

«Οι ευθύνες για αυτή την κατάσταση είναι ξεκάθαρα πολιτικές και διοικητικές. Ανήκουν στη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που όλα αυτά τα χρόνια δεν φρόντισαν να στελεχώσουν σωστά τις υπηρεσίες με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό. Καλούμε την ιεραρχία του ΔΕΔΔΗΕ να αναλάβει τις πραγματικές της ευθύνες και να σταματήσει να τις μεταφέρει στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι δεν θα γίνουν οι αποδιοπομπαίοι τράγοι για τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ.Το Σωματείο Εργαζομένων θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τους εργαζόμενους,να αναδεικνύει τα προβλήματα και να διεκδικεί προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, σωστή συντήρηση του δικτύου και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους», καταλήγει.

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