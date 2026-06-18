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18.06.2026 01:05

Ο Μόντο Ντουπλάντις παντρεύτηκε με τη σύντροφό του, Ντεζιρέ Ινγκλαντέρ (Photos)

18.06.2026 01:05
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Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, και η Σουηδή influencer και μοντέλο, Ντεζιρέ Ινγκλαντέρ, παντρεύτηκαν στις 12 Ιουνίου στη Νότια Γαλλία, μετά από έξι χρόνια σχέσης.

Η τελετή έλαβε χώρα στο Château de Castellaras, κοντά στις Κάννες, αποτελώντας το αποκορύφωμα ενός τριήμερου εορτασμού, με την παρουσία συγγενών και φίλων από διάφορες χώρες.

Η ιστορία του ζευγαριού ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020. «Γνωριστήκαμε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2020, στη γιορτή του θερινού ηλιοστασίου», είχε δηλώσει ο Ντουπλάντις στη Vogue. Μερικούς μήνες αργότερα, λίγο πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήρθε ξανά σε επαφή μαζί της ζητώντας της να βγουν ραντεβού. Από τότε, η σχέση τους εξελίχθηκε με ταχύ ρυθμό, με το ζευγάρι να γίνεται αχώριστο.

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ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 01:24
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