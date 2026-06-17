Μουντιάλ 2026: Αγγλία – Κροατία 2-2 – Live η αναμέτρηση του 12ου ομίλου στο Τέξας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αγγλία και την Κροατία για την πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ, στο Dallas Stadium του Τέξας.

Η Αγγλία συμμετέχει στο 17ο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, έχοντας ως μοναδική κατάκτηση το τρόπαιο του 1966, ενώ η Κροατία, παρά τη μόλις έβδομη παρουσία της ως ανεξάρτητο κράτος στη διοργάνωση, διαθέτει ήδη τρία μετάλλια από προηγούμενες συμμετοχές της. Οι δύο ομάδες ξεκινούν την πορεία τους στη διοργάνωση με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα του ομίλου.

Live η εξέλιξη του αγώνα

45+5΄ Γκολ για την Κροατία, ο Μούσα με πλασέ μέσα από την περιοχή κάνει το 2-2

42΄ Γκολ για την Αγγλία με τον Χάρι Κέιν με δυνατή κεφαλία μετά από κόρνερ να γράφει το 2-1 για τα «Τρία Λιοντάρια», σημειώνοντας παράλληλα και το δεύτερο του τέρμα στον αγώνα.

36΄ Γκολ για την Κροατία, ο Μπατούρινα με φοβερό πλασέ εκτός περιοχής κάνει το 1-1

12΄ Γκολ για την Αγγλία, ο Χάρι Κέιν δεν αστοχεί στην 2η προσπάθειά του από την άσπρη βούλα και κάνει το 1-0.

10΄ Πέναλτι για την Αγγλία, το έκανε ο Μόντριτς στον Μαντουέκε. Ο Χάρι Κέιν ανέλαβε την εκτέλεση όμως Λιβάκοβιτς απέκρουσε. Ο διαιτητής έδειξε επανάληψη γιατί ο τερματοφύλακας της Κροατίας δεν ήταν σε σωστή θέση.

1΄ Έναρξη αγώνα

Οι συνθέσεις των ομάδων

Αγγλία: Πίκφορντ, Τζέιμς, Στόουνς, Κόνσα, Ο’Ράιλι, Άντερσον, Ράις, Μαντουέκε, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Κέιν.

Κροατία: Λιβάκοβιτς, Σούταλο, Βούσκοβιτς, Γκβαρντιόλ, Στάνισιτς, Μόντριτς, Σούσιτς, Πέρισιτς, Πάσαλιτς, Μπατούρινα, Μούσα.

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