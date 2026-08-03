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03.08.2026 18:35

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής: Μοίρασαν νερό και είδη πρώτης ανάγκες σε πυροσβέστες 

03.08.2026 18:35
syriza

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Στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προκειμένου να στηρίξει έμπρακτα το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα, σύμφωνα με κομματική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, σημειώνεται πως το κλιμάκιο παρέδωσε 1.500 μπουκάλια νερό, καθώς και είδη πρώτης ανάγκης, στα κέντρα επιχειρήσεων πυρόσβεσης και στα σημεία συγκέντρωσης των δυνάμεων που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές. Επισκέφθηκε τα Μέγαρα, τη Βένιζα, το Ζάχουλη, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το Πεδίο Βολής στο Κανδύλι, ενώ οι επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα φωτιάς της Δυτικής Αττικής.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις με τους επικεφαλής των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση για την εξέλιξη της μάχης με τις φλόγες και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις πρώτης γραμμής.

Το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποτελούνταν από το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Μάρκο Χατζησάββα, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Χρήστο Παντελιό και το στέλεχος της Α΄ Αθήνας Χρήστο Προβέζη, με τη συνδρομή μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τις πληγείσες περιοχές.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 03.08.2026 18:36
syriza
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