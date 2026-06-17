search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 17:16
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.06.2026 15:57

Μέρλιν, η πάπια: Η απρόσμενη ανεπίσημη μασκότ του Μουντιάλ 2026 (photos/videos)

17.06.2026 15:57
merlin_1706_1920-1080_new
credit: AP

Μια εξημερωμένη πάπια με το όνομα Μέρλιν, φορώντας μια μίνι φανέλα του Μεξικού και ειδικά φτιαγμένες κάλτσες για πάπιες, κατάφερε να μπει στις καρδιές των φιλάθλων του ποδοσφαίρου, μετατρέποντας τον εαυτό της σε μια απρόσμενη ανεπίσημη μασκότ της προσπάθειας της χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

credit: AP

Η φήμη του Μέρλιν απογειώθηκε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στους δρόμους μετά τη νίκη των συνδιοργανωτών με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου την περασμένη εβδομάδα.

Καθώς οι φίλαθλοι συγκεντρώνονταν για να πανηγυρίσουν τα γκολ του Μεξικού, η στολισμένη πάπια περιφερόταν ανάμεσα στα πλήθη στη πολυσύχναστη λεωφόρο Ρεφόρμα της πρωτεύουσας.

credit: AP

Οι περαστικοί κατέγραψαν την απρόσμενη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα και το βίντεο έγινε αμέσως viral στο διαδίκτυο, με τους φιλάθλους να ζητούν να γίνει ο Μέρλιν η νέα επίσημη μασκότ του Μεξικού κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Είμαστε πολύ σεβαστικοί», δήλωσε η ιδιοκτήτριά του, η πλανόδια έμπορος Κάρλα Γκόμες. «Σεβόμαστε τόσο το αξολότλ, τη μασκότ της Πόλης του Μεξικού, όσο και τον ιαγουάρο της FIFA. Δεν μας αρέσουν οι αντιπαραθέσεις, ειλικρινά».

credit: AP

Η Γκόμες, η οποία συνήθως πουλά ποτά στους δρόμους της Πόλης του Μεξικού μαζί με τον γιο της Κρίστιαν και την πάπια της, πίστευε ότι δεν τους είχε προσέξει κανείς.

«Ήταν μια συνηθισμένη μέρα για εμάς», είπε. «Νομίζαμε ότι περνούσαμε απαρατήρητοι, γιατί προφανώς ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι ο Μέρλιν θα έκανε τέτοιο πάταγο».

credit: AP

Τώρα, η Γκόμες αγκαλιάζει με περηφάνια τον ρόλο της στη νεοαποκτηθείσα φήμη της πάπιας. Οι φίλαθλοι σταματούν συχνά την οικογένεια για να βγάλουν selfies με τον φτερωτό υποστηρικτή, ο οποίος φαίνεται επίσης να δροσίζεται σε δημόσια σιντριβάνια.

«Είμαι η μαμά του Μέρλιν. Πλέον θεωρώ τον εαυτό μου έτσι», είπε η Γκόμες. «Για εμάς ήταν πραγματικά μια έκπληξη. Το γεγονός ότι ο Μέρλιν είναι η ανεπίσημη μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου… νιώθουμε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτή την κατάσταση και, πάνω απ’ όλα, για το ότι ο κόσμος αγαπά την πάπια μου».

Ακολουθώντας το πνεύμα του Πάουλ του χταποδιού, ο Μέρλιν δοκίμασε πρόσφατα την τύχη του στις προβλέψεις αγώνων, επιλέγοντας το Μεξικό αντί της Νότιας Κορέας όταν του παρουσιάστηκαν οι σημαίες των δύο χωρών.

Το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα την Πέμπτη στον Όμιλο Α, πριν αναμετρηθεί με την Τσεχία στις 24 Ιουνίου.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

Μουντιάλ 2026: Κλείνει η πρώτη αγωνιστική με ντέρμπι Αγγλία – Κροατία και πρεμιέρα Κριστιάνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikos-anastasiadis
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από το δικηγορικό γραφείο του Νίκου Αναστασιάδη –  Ο ρόλος της ΜΟΚΑΣ στο να θαφτεί η υπόθεση

trump macron g7 – new
ΚΟΣΜΟΣ

G7: Το…αφεντικό Τραμπ, ο «όμορφος άνδρας», μια φανέλα και τα 7… ποδήλατα – Τα… ευτράπελα της συνόδου κορυφής στο Εβιάν

europarliament_new_12345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοκρατική οπισθοδρόμηση, κριτική για κράτος δικαίου, Γαλάζια Πατρίδα και παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο στην έκθεση του ΕΚ για την Τουρκία

damaskina_frouta_1706_1920-1080_NEW
ΥΓΕΙΑ

Ποια είναι τα φρούτα που προστατεύουν την καρδιά;

eu_aftokinita_2701_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα υβριδικά μοντέλα προτίμησαν για άλλον έναν μήνα οι Έλληνες καταναλωτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras androulakis – kikilias- kosioni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβέρνηση, ο Στουρνάρας και ο Άρειος Πάγος για τον νόμο Κατσέλη, το άθροισμα Τσίπρα – Ανδρουλάκη, η κίνηση Κικίλια με Μάγγο και ο προορισμός τη Σίας

iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

karystianou attikon 44- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέμα συζήτησης το πολυτελές αυτοκίνητο της Μαρίας Καρυστιανού

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 17:14
nikos-anastasiadis
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από το δικηγορικό γραφείο του Νίκου Αναστασιάδη –  Ο ρόλος της ΜΟΚΑΣ στο να θαφτεί η υπόθεση

trump macron g7 – new
ΚΟΣΜΟΣ

G7: Το…αφεντικό Τραμπ, ο «όμορφος άνδρας», μια φανέλα και τα 7… ποδήλατα – Τα… ευτράπελα της συνόδου κορυφής στο Εβιάν

europarliament_new_12345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοκρατική οπισθοδρόμηση, κριτική για κράτος δικαίου, Γαλάζια Πατρίδα και παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο στην έκθεση του ΕΚ για την Τουρκία

1 / 3