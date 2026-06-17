Μέρλιν, η πάπια: Η απρόσμενη ανεπίσημη μασκότ του Μουντιάλ 2026 (photos/videos)

Μια εξημερωμένη πάπια με το όνομα Μέρλιν, φορώντας μια μίνι φανέλα του Μεξικού και ειδικά φτιαγμένες κάλτσες για πάπιες, κατάφερε να μπει στις καρδιές των φιλάθλων του ποδοσφαίρου, μετατρέποντας τον εαυτό της σε μια απρόσμενη ανεπίσημη μασκότ της προσπάθειας της χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

credit: AP

Η φήμη του Μέρλιν απογειώθηκε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στους δρόμους μετά τη νίκη των συνδιοργανωτών με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου την περασμένη εβδομάδα.

Καθώς οι φίλαθλοι συγκεντρώνονταν για να πανηγυρίσουν τα γκολ του Μεξικού, η στολισμένη πάπια περιφερόταν ανάμεσα στα πλήθη στη πολυσύχναστη λεωφόρο Ρεφόρμα της πρωτεύουσας.

credit: AP

Οι περαστικοί κατέγραψαν την απρόσμενη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα και το βίντεο έγινε αμέσως viral στο διαδίκτυο, με τους φιλάθλους να ζητούν να γίνει ο Μέρλιν η νέα επίσημη μασκότ του Μεξικού κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Είμαστε πολύ σεβαστικοί», δήλωσε η ιδιοκτήτριά του, η πλανόδια έμπορος Κάρλα Γκόμες. «Σεβόμαστε τόσο το αξολότλ, τη μασκότ της Πόλης του Μεξικού, όσο και τον ιαγουάρο της FIFA. Δεν μας αρέσουν οι αντιπαραθέσεις, ειλικρινά».

credit: AP

Η Γκόμες, η οποία συνήθως πουλά ποτά στους δρόμους της Πόλης του Μεξικού μαζί με τον γιο της Κρίστιαν και την πάπια της, πίστευε ότι δεν τους είχε προσέξει κανείς.

«Ήταν μια συνηθισμένη μέρα για εμάς», είπε. «Νομίζαμε ότι περνούσαμε απαρατήρητοι, γιατί προφανώς ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι ο Μέρλιν θα έκανε τέτοιο πάταγο».

credit: AP

Τώρα, η Γκόμες αγκαλιάζει με περηφάνια τον ρόλο της στη νεοαποκτηθείσα φήμη της πάπιας. Οι φίλαθλοι σταματούν συχνά την οικογένεια για να βγάλουν selfies με τον φτερωτό υποστηρικτή, ο οποίος φαίνεται επίσης να δροσίζεται σε δημόσια σιντριβάνια.

«Είμαι η μαμά του Μέρλιν. Πλέον θεωρώ τον εαυτό μου έτσι», είπε η Γκόμες. «Για εμάς ήταν πραγματικά μια έκπληξη. Το γεγονός ότι ο Μέρλιν είναι η ανεπίσημη μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου… νιώθουμε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτή την κατάσταση και, πάνω απ’ όλα, για το ότι ο κόσμος αγαπά την πάπια μου».

Ακολουθώντας το πνεύμα του Πάουλ του χταποδιού, ο Μέρλιν δοκίμασε πρόσφατα την τύχη του στις προβλέψεις αγώνων, επιλέγοντας το Μεξικό αντί της Νότιας Κορέας όταν του παρουσιάστηκαν οι σημαίες των δύο χωρών.

Το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα την Πέμπτη στον Όμιλο Α, πριν αναμετρηθεί με την Τσεχία στις 24 Ιουνίου.

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