Μουντιάλ 2026: Κλείνει η πρώτη αγωνιστική με ντέρμπι Αγγλία – Κροατία και πρεμιέρα Κριστιάνο

Οι δύο τελευταίοι όμιλοι του Μουντιάλ 2026 κάνουν σήμερα πρεμιέρα για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Στις 20:00 η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο (τελευταία του ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο που του λείπει) έχει ταξιδέψει στην Αμερική με φιλοδοξία να φτάσει πολύ μακριά. Αντιμετωπίζει στην πρεμιέρα το Κονγκό στο Χιούστον, μια ομάδα… μυστήριο για πολλούς καθώς δεν υπάρχει πλήρης αγωνιστική εικόνα της, ενώ εδώ και τρεις εβδομάδες βρίσκεται σε καραντίνα στις ΗΠΑ, λόγω της επιδημίας του έμπολα στην πατρίδα τους.

Για τον ίδιο όμιλο, στις 5 τα ξημερώματα στη Πόλη του Μεξικού, η Κολομβία αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν, το οποίο κάνει πρεμιέρα σε Μουντιάλ. Αστέρι της είναι ο… προπονητής της, ο Φάμπιο Καναβάρο, ο οποίος γνωρίζει ότι η ομάδα του είναι το απόλυτο αουτσάιντερ και ουσιαστικά θα παλέψει με το Κονγκό για την 3η θέση που υπό προϋποθέσεις μπορεί να δώσει ένα εισιτήριο στη φάση των «32».

Ντέρμπι στο Ντάλας

Το μεγάλο ματς της βραδιάς θα γίνει στις 22:00 ώρα Ελλάδος. Αγγλία και Κροατία αναμετρώνται στο Ντάλας, με τους Αγγλους να φιλοδοξούν φέτος να φτάσουν μέχρι το τέρμα της διοργάνωσης. Ωστόσο, έχουν να αντιμετωπίσουν μια πολύ έμπειρη ομάδα που στο κύκνειο άσμα του Μόντριτς θέλει να επαναλάβει μια πορεία αντίστοιχη με αυτή του 2018 όταν και έφτασε μέχρι τον τελικό, πράγμα που ωστόσο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο.

Τέλος, στο Τορόντο η Γκάνα αντιμετωπίζει τον Παναμά, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την 3η θέση στον όμιλο.

Το πρόγραμμα της ημέρας

20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ

23:00 Αγγλία – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

02:00 Γκάνα – Παναμάς (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΤΟΡΟΝΤΟ

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία (ΕΡΤ1) / ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ

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