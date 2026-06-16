Καραλής: Νίκη στην Οστράβα με 5,82 μ. πριν από τη Ντόχα

Ο Εμμανουήλ Καραλής πρόσθεσε ακόμη μία καλή εμφάνιση στο ενεργητικό του, κατακτώντας την πρώτη θέση στο επί κοντώ στο μίτινγκ της Οστράβα με άλμα στα 5,82 μ. Ο Έλληνας αθλητής δεν συνάντησε ισχυρό ανταγωνισμό στη διοργάνωση και στη συνέχεια επιχείρησε ανεπιτυχώς να ξεπεράσει τα 6,00 μέτρα.

Πρώτος με 5,82 μ. στην Οστράβα

Ο αθλητής των Μάρτσιν Στσεπάνσκι και Χάρη Καραλή ξεκίνησε τον αγώνα του με επιτυχημένο άλμα στα 5,62 μ. και συνέχισε περνώντας με επιτυχία και τα 5,82 μέτρα, επίδοση που του χάρισε την πρώτη θέση.

Στη συνέχεια ανέβασε τον πήχη στα 6,00 μ., ωστόσο δεν κατάφερε να υπερβεί το συγκεκριμένο ύψος στη διοργάνωση της Οστράβα.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5,62 μέτρα.

Επόμενος σταθμός το Diamond League της Ντόχα

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού θα δώσει τον επόμενο αγώνα του στο Diamond League της Ντόχα την Παρασκευή (19/6). Η διοργάνωση είχε αρχικά αναβληθεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην περιοχή.

Την ίδια ημέρα, τον πρώτο του αγώνα στη σειρά Diamond League θα πραγματοποιήσει και ο πρωταθλητής του τριπλούν, Νίκος Ανδρικόπουλος.

Όγδοος ο Μαχαίρας στην Εσθονία

Στο Bronze μίτινγκ Johvi Estonia Bronze αγωνίστηκε και ο σφαιροβόλος Ιάσων Μαχαίρας.

Ο Έλληνας αθλητής κατέλαβε την όγδοη θέση με καλύτερη βολή στα 18,38 μ., ενώ σημείωσε ακόμη δύο έγκυρες προσπάθειες στα 17,95 μ. και 18,11 μέτρα.

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