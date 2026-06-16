search
ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 10:04
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.06.2026 09:54

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

16.06.2026 09:54
mpala-mundial-2

A Όμιλος

1η αγωνιστική
Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0
Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1
2η αγωνιστική
Τσεχία – Νότια Αφρική
Μεξικό – Νότια Κορέα
3η αγωνιστική
Τσεχία – Μεξικό
Νότια Αφρική – Νότια Κορέα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Μεξικό 3 (2-0)
  2. Νότια Κορέα 3 (2-1)
  3. Τσεχία 0 (1-2)
  4. Νότια Αφρική 0 (0-2)

——————————————-

B όμιλος

1η αγωνιστική
Καναδάς – Βοσνία 1-1
Κατάρ – Ελβετία 1-1
2η αγωνιστική
Ελβετία – Βοσνία
Καναδάς – Κατάρ
3η αγωνιστική
Ελβετία – Καναδάς
Βοσνία – Κατάρ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Καναδάς 1 (1-1)
  2. Βοσνία 1 (1-1)
  3. Κατάρ 1 (1-1)
  4. Ελβετία 1 (1-1)

C όμιλος

1η αγωνιστική
Βραζιλία – Μαρόκο 1-1
Αϊτή – Σκωτία 0-1
2η αγωνιστική
Σκωτία – Μαρόκο
Βραζιλία – Αϊτή
3η αγωνιστική
Σκωτία – Βραζιλία
Μαρόκο – Αϊτή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Σκωτία 3 (1-0)
  2. Βραζιλία 1 (1-1)
  3. Μαρόκο 1 (1-1)
  4. Αϊτή 0 (0-1)

D όμιλος

1η αγωνιστική
ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1
Αυστραλία – Τουρκία 2-0
2η αγωνιστική
ΗΠΑ – Αυστραλία
Τουρκία – Παραγουάη
3η αγωνιστική
Τουρκία – ΗΠΑ
Παραγουάη – Αυστραλία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. ΗΠΑ 3 (4-1)
  2. Τουρκία 0 (0-2)
  3. Αυστραλία 3 (2-0)
  4. Παραγουάη 0 (1-4)

E όμιλος

1η αγωνιστική
Γερμανία- Κουρασάο 7-1
Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0
2η αγωνιστική
Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού
Εκουαδόρ -Κουρασάο
3η αγωνιστική
Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού
Εκουαδόρ – Γερμανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Γερμανία 3 (7-1)
  2. Ακτή Ελεφαντοστού 3 (1-0)
  3. Εκουαδόρ 0 (0-1)
  4. Κουρασάο 0 (1-7)

F όμιλος

1η αγωνιστική
Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2
Σουηδία -Τυνησία 5-1
2η αγωνιστική
Ολλανδία -Σουηδία
Τυνησία – Ιαπωνία
3η αγωνιστική
Ιαπωνία – Σουηδία
Τυνησία – Ολλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Σουηδία 3 (5-1)
  2. Ολλανδία 1 (2-2)
  3. Ιαπωνία 1 (2-2)
  4. Τυνησία 0 (1-5)

G όμιλος

1η αγωνιστική
Βέλγιο -Αίγυπτος 1-1
Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2
2η αγωνιστική
Βέλγιο – Ιράν
Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος
3η αγωνιστική
Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο
Αίγυπτος – Ιράν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ιράν 1 (2-2)
  2. Νέα Ζηλανδία 1 (2-2)
  3. Αίγυπτος 1 (1-1)
  4. Βέλγιο 1 (1-1)

H όμιλος

1η αγωνιστική
Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0
Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1
2η αγωνιστική
Ισπανία – Σαουδική Αραβία
Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι
3η αγωνιστική
Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία
Ουρουγουάη – Ισπανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Σαουδική Αραβία 1 (1-1)
  2. Ουρουγουάη 1 (1-1)
  3. Ισπανία 1 (0-0)
  4. Πράσινο Ακρωτήρι 1 (0-0)

I όμιλος

1η αγωνιστική
Γαλλία – Σενεγάλη
Ιράκ – Νορβηγία
2η αγωνιστική
Γαλλία – Ιράκ
Νορβηγία – Σενεγάλη
3η αγωνιστική
Νορβηγία – Γαλλία
Σενεγάλη – Ιράκ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Γαλλία 0
  2. Σενεγάλη 0
  3. Νορβηγία 0
  4. Ιράκ 0

J όμιλος

1η αγωνιστική
Αργεντινή – Αλγερία
Αυστρία – Ιορδανία
2η αγωνιστική
Αργεντινή – Αυστρία
Ιορδανία – Αλγερία
3η αγωνιστική
Αλγερία – Αυστρία
Ιορδανία – Αργεντινή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Αργεντινή 0
  2. Αλγερία 0
  3. Ιορδανία 0
  4. Αυστρία 0

K όμιλος

1η αγωνιστική
Πορτογαλία – Κονγκό
Ουζμπεκιστάν – Κολομβία
2η αγωνιστική
Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν
Κολομβία – Κονγκό
3η αγωνιστική
Κολομβία – Πορτογαλία
Κονγκό – Ουζμπεκιστάν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Πορτογαλία 0
  2. Κολομβία 0
  3. Ουζμπεκιστάν 0
  4. Κονγκό 0

L όμιλος

1η αγωνιστική
Αγγλία – Κροατία
Γκάνα – Παναμάς
2η αγωνιστική
Αγγλία – Γκάνα
Παναμάς – Κροατία
3η αγωνιστική
Παναμάς – Αγγλία
Κροατία – Γκάνα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Αγγλία 0
  2. Κροατία 0
  3. Γκάνα 0
  4. Παναμάς 0

Φάση των 32
73: 2Α-2Β
74: 1C-2F
75: 1E-3ABCDF
76: 1F-2C
77: 2E-2I
78: 1I-3CDFGH
79: 1A-3CEFHI
80: 1L-3EHIJK
81: 1G-3AEHIJ
82: 1D-3BEFIJ
83: 1H-2J
84: 2K-2L
85: 1B-3EFGIJ
86: 2D-2G
87: 1J-2H
88: 1K-3DEIJL

Φάση των 16
89: Νικητές 73-75
90: Νικητές 74-77
91: Νικητές 76-78
92: Νικητές 79-80
93: Νικητές 83-84
94: Νικητές 81-82
95: Νικητές 86-88
96: Νικητές 85-87

Φάση των 8
97: Νικητές 89-90
98: Νικητές 93-94
99: Νικητές 91-92
100: Νικητές 95-96

Ημιτελικά
Νικητές 97-98
Νικητές 99-100

Μικρός τελικός
Μεγάλος τελικός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
surfing

Τραυματίστηκε σέρφερ στους Λειψούς, μεταφέρθηκε στην Κάλυμνο

villa portoheli
ΕΛΛΑΔΑ

Η βίλα των 40.000 ευρώ τη νύχτα – Πίσω από τις πύλες της Villa 20 στο Πόρτο Χέλι (Photos)

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 63χρονο για σεξουαλική παρενόχληση 8χρονης

karidi-new
LIFESTYLE

Η Σμαράγδα Καρύδη βρήκε τον «παράδεισό» της στη Μύκονο (Photos)

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

Zeljko-Obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα τα επόμενα 24ωρα ο Ομπράντοβιτς μετά το «διαζύγιο» από τον Αταμάν

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

tsipras kasselakis rallia karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Τα… ιρανικά ενισχύουν Μάρτιο για εκλογές, η άνοδος Τσίπρα και η υποχώρηση ΠΑΣΟΚ, ο «πράσινος» Κασσελάκης, το ερώτημα με Ραλλία και η Καρυστιανού

ekav
ΥΓΕΙΑ

Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα - Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο topontiki.gr

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 10:04
surfing

Τραυματίστηκε σέρφερ στους Λειψούς, μεταφέρθηκε στην Κάλυμνο

villa portoheli
ΕΛΛΑΔΑ

Η βίλα των 40.000 ευρώ τη νύχτα – Πίσω από τις πύλες της Villa 20 στο Πόρτο Χέλι (Photos)

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 63χρονο για σεξουαλική παρενόχληση 8χρονης

1 / 3