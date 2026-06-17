Μουντιάλ 2026: Με διπλό «χτύπημα» Αρναούτοβιτς η Αυστρία, 3-1 την Ιορδανία (videos)

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026 η Αυστρία, καθώς νίκησε με 3-1 την Ιορδανία στον αγώνα που ολοκλήρωσε την 1η αγωνιστική του 10ου Ομίλου.

Η Αυστρία προηγήθηκε στο ημίχρονο με 1-0 από το 21ο λεπτό με γκολ του Σμιντ.

Το 1-0 της Αυστρίας:

Το πρώτο γκολ της Ιορδανίας στο Μουντιάλ ήρθε στο 50ο λεπτό μετά από αντεπίθεση, με τον Αλί Ολουάν να στέλνει την μπάλα συστημένη δοκάρι και μέσα στην εστία του Σλάγκερ.

Το γκολ της Ιορδανίας:

Στο 69ο λεπτό, η Αυστρία σκόραρε με τον Αρναούτοβιτς αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Το ακυρωθέν γκολ της Αυστρίας:

Τελικά, ο σπουδαίος Αυστριακός επιθετικός «χτύπησε» ξανά στο76ο λεπτό, το γκολ μέτρησε αυτή τη φορά, και η Αυστρία πήρε ξανά το προβάδισμα με 2-1.

Το 2-1 της Αυστρίας:

Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Αρναούτοβιτς «σφράγισε» τη νίκη για την Αυστρία με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Το εύστοχο πέναλτι του Αρναούτοβιτς:

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