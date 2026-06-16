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16.06.2026 20:34

Ο Παναθηναϊκός προσφέρει στον Ομπράντοβιτς τριετές συμβόλαιο 5 εκατ. ευρώ, λένε οι Σέρβοι

16.06.2026 20:34
Zeljko-Obradovic

Οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του πάγκου του Παναθηναϊκού, και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπασκετικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του σερβικού «Mozzart Sport», οι «πράσινοι» φέρονται να έχουν ήδη καταθέσει πρόταση με στόχο την επιστροφή του του πιο επιτυχημένου προπονητή στην ιστορία της EuroLeague στην Αθήνα. Όπως σημειώνεται, ο Παναθηναϊκός προσφέρει στον 65χρονο τεχνικό τριετές συμβόλαιο συνολικών απολαβών ύψους 5 εκατ. ευρώ, με την απάντησή του να εκκρεμεί.

Το όνομα του Σέρβου τεχνικού επανήλθε έντονα στο προσκήνιο μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Εργκίν Αταμάν. Ήταν, άλλωστε, γνωστό πως ο Ομπράντοβιτς δεν θα έμπαινε σε διαδικασία συζητήσεων με καμία ομάδα όσο η σεζόν βρισκόταν σε εξέλιξη ή όσο υπήρχε προπονητής με ενεργό συμβόλαιο.

Ο Ομπράντοβιτς έχει συνδεθεί όσο λίγοι με τον Παναθηναϊκό, οδηγώντας τον σύλλογο σε μια «χρυσή εποχή» και γράφοντας ιστορία με το «τριφύλλι». Στο διάστημα της παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας, κατέκτησε πέντε φορές τη EuroLeague και διαμόρφωσε μία από τις πιο επιτυχημένες δυναστείες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Παράλληλα, στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στο ενδεχόμενο επιστροφής του Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν. Ωστόσο, τονίζεται ότι η διοίκηση των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου συνεχίζει τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας με τον προπονητή που βρίσκεται ήδη υπό συμβόλαιο, τον Ζοάν Πενιαρόγια, χωρίς προς το παρόν να προκύπτουν ενδείξεις αλλαγής δεδομένων.

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