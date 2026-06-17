Χορταστική είναι μέχρι στιγμής η έκτη μέρα του Μουντιάλ 2026, με πολλά γκολ και με τα φαβορί να επικρατούν στους αγώνες του 9ου και 10ου Ομίλου.

Η Γαλλία λύγισε τη Σενεγάλη με 3-1 με σπουδαίο Mπαπέ, ο σπουδαίος Μέσι οδήγησε με την Αργεντινή σε νίκη 3-0 επί της Αλγερίας, ενώ η Νορβηγία με δύο γκολ του Χάαλαντ «σφράγισε» την επικράτηση της Νορβηγίας επί του Ιράκ.

Η Γαλλία λύγισε τη Σενεγάλη με 3-1 με… Mπαπέ-ρεκόρ

Στην πρεμιέρα του 9ου ομίλου και ενώπιον 80.745 θεατών στο Νιου Τζέρσει, η Γαλλία ξεκίνησε με νίκη το Μουντιάλ 2026 επικρατώντας 3-1 της Σενεγάλης.

Το σκορ άνοιξε από ασίστ του κορυφαίου Ολισέ στο 66΄ ο Κιλιάν Μπαπέ. Τη νίκη «σφράγισε» στο 82΄ ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά, σκοράροντας στο ντεμπούτο του σε ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου, μόλις δύο λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς.

Μείωσε για τη Σενεγάλη ο 18χρονος Μπαγέ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Mε τη σέντρα ο Μπαπέ διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και έγραψε ιστορία ως πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας.

Αργεντινή: Μέγας Μέσι την οδηγεί, 3-0 την Αλγερία

Ιδανικό «ποδαρικό» στο Μουντιάλ 2026 έκανε και η κάτοχος του τίτλου, Αργεντινή, καθώς με ηγέτη τον Λιονέλ Μέσι, νίκησε με 3-0 την Αλγερία, για την πρεμιέρα του 10ου ομίλου της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Ο αγώνας άρχισε με δύο (!) γκολ στο πρώτο οκτάλεπτο, που όμως δεν μέτρησαν, καθώς τόσο ο Μέσι (5), όσο και ο Τσαϊμπί (8) ήταν εκτεθειμένοι σε θέση οφσάϊντ.

Στο 17ο λεπτό ο Μέσι απέδειξε γιατί είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της τελευταίας 20ετίας. Ο 38χρονος άσος πήρε την μπάλα από τον Ντε Πολ, λίγο μετά από το ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής, γύρισε επί τόπου, έβαλε την μπάλα μπροστά του και αφού έκανε μερικά βήματα «οδηγώντας» την «στρογγυλή Θεά», την έστειλε στο αριστερό «παραθυράκι» του ανήμπορου ν’ αντιδράσει Ζιντάν.

Στο 58ο λεπτό, ο Μέσι «μίλησε» ξανά, όταν αξιοποίησε ιδανικά την ασταθή απόκρουση του Ζιντάν σε σουτ του ΜακΑλιστερ και με κοντινό πλασέ «κλείδωσε» την νίκη για τους παγκόσμιους πρωταθλητές.

Στο 76ο λεπτό ο «ψύλλος» ολοκλήρωσε θριαμβευτικά την ονειρεμένη βραδιά, καθώς με σουτ από το ύψος του πέναλτι δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ζιντάν, ο οποίος αγωνίσθηκε με προστατευτική μάσκα στο πρόσωπο.

Η αναμέτρηση που διεξήχθη στο Κάνσας, θα μείνει για πάντα στην μνήμη του «pulga», δεδομένου ότι αφ΄ενός αγωνίσθηκε για 200ή φορά με την «αλμπισελέστε» και αφ΄ετέρου έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στα χρονικά, ο οποίος αγωνίσθηκε για έκτη (!) φορά σε Μουντιάλ.

Παράλληλα πέτυχε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε Μουντιάλ χατ-τρικ, αφού σημείωσε και τα τρία γκολ του αγώνα. Πλέον, ο Μέσι έφθασε στην κορυφή του πίνακα με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ (16 γκολ) και «συγκατοικεί» με τον Γερμανό, Μίροσλαβ Κλόζε.

Ο Χάαλαντ «λύτρωσε» την Νορβηγία, 4-1 το Ιράκ

Η Νορβηγία «μπήκε με το δεξί» στο Μουντιάλ 2026, καθώς για την πρεμιέρα του 9ου ομίλου, επικράτησε στην Βοστώνη του Ιράκ με 4-1, αλλά σαφώς πιό δύσκολα απ΄ ότι δείχνει το τελικό σκορ.

Στο 29ο λεπτό, οι Νορβηγοί συνδυάσθηκαν για πρώτη φορά στο ματς με «ορθολογικό» τρόπο και η μπάλα έφθασε στον Βόλφε, ο οποίος από θέση έξω αριστερά έκανε παράλληλη σέντρα, με τον Ερλινγκ Χάαλαντ να κάνει την γνωστή του κίνηση πίσω από τα δύο στόπερ και με προβολή να ανοίγει το σκορ για τους Ευρωπαίους.

Παρά το γκολ που δέχθηκαν, οι Ιρακινοί δεν «παραδόθηκαν» στην ποιοτική ανωτερότητα των Νορβηγών και ισοφάρισαν στο 39ο λεπτό με καρφωτή κεφαλιά του Χουσεϊν από σέντρα του Αλαμάρι από τα αριστερά.

Όμως τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Χάαλαντ αξιοποίησε ιδανικά την ασυνενοησία του Αλί με τον Χασάν μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ιράκ και έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Νορβηγία.

Το ματς «τελείωσε» στο 76ο λεπτό, όταν από εκτέλεση κόρνερ του Έντεγκαρντ, ο Έστεγκαρντ νίκησε στον αέρα τους αμυντικούς του Ιράκ και με κεφαλιά διαμόρφωσε το 3-1, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Θόρστβεντ με κεφαλιά στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων.

Αυστρία: Με διπλό «χτύπημα» Αρναούτοβιτς, 3-1 την Ιορδανία

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026 και η Αυστρία, καθώς νίκησε με 3-1 την Ιορδανία στον αγώνα που ολοκλήρωσε την 1η αγωνιστική του 10ου Ομίλου.

Η Αυστρία προηγήθηκε στο ημίχρονο με 1-0 από το 21ο λεπτό με γκολ του Σμιντ.

Το πρώτο γκολ της Ιορδανίας στο Μουντιάλ ήρθε στο 50ο λεπτό μετά από αντεπίθεση, με τον Αλί Ολουάν να στέλνει την μπάλα συστημένη δοκάρι και μέσα στην εστία του Σλάγκερ.

Στο 69ο λεπτό, η Αυστρία σκόραρε με τον Αρναούτοβιτς αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Τελικά, ο σπουδαίος Αυστριακός επιθετικός «χτύπησε» ξανά στο 76ο λεπτό, το γκολ μέτρησε αυτή τη φορά, και η Αυστρία πήρε ξανά το προβάδισμα με 2-1.

Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Αρναούτοβιτς «σφράγισε» τη νίκη για την Αυστρία με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

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