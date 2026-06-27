Μουντιάλ 2026: Σόου Ντεμπελέ στη νίκη-κορυφής της Γαλλίας με 4-1 επί της Νορβηγίας – Με το «ένα πόδι» στους «32» και η Σενεγάλη, 5-0 το Ιράκ (Videos)

Με τον Ουσμάν Ντεμπελέ να κάνει… πράγματα και θαύματα, σημειώνοντας χατ-τρικ και «υπενθυμίζοντας» γιατί κέρδισε τη «Χρυσή Μπάλα» του 2025, η Γαλλία προσέφερε μία μοναδική «παράσταση» απέναντι στη Νορβηγία του εκτεταμένου ροτέισον (10 στις 11 αλλαγές, στον πάγκο ο Χάαλαντ), καθώς τη νίκησε με το εμφατικό 4-1 και κατάκτησε την πρωτιά στον 9ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Οι δεύτεροι Νορβηγοί θα αντιμετωπίσουν πλέον στους «32» την Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ οι Γάλλοι περιμένουν ακόμη να μάθουν τον αντίπαλό τους.

Στην 3η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων, οι «τρικολόρ» -που αγωνίστηκαν έχοντας στον πάγκο τον βοηθό του Ντιντιέ Ντεσάν, Γκι Στεφάν λόγω της απουσίας του ομοσπονδιακού στη Γαλλία για την κηδεία της μητέρας του- κυριάρχησαν πλήρως.

Μετά το δοκάρι του Μπαπέ στο 21ο δευτερόλεπτο, ακολούθησε το… σόου του Ντεμπελέ που σκόραρε στο 7’, στο 20’ και στο 32’ με τρεις καταπληκτικές εκτελέσεις, πριν αντικατασταθεί στο 65ο λεπτό. Ενδιάμεσα ο Άζγκααρντ μείωσε σε 2-1 στο 21’, στο 50’ ο Μενιάν απέκρουσε πέναλτι του Στραντ Λάρσεν, ενώ την τελική… πινελιά στο ματς έβαλε ο Ντεζιρέ Ντουέ στο 90’+4′, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: 10’ Πάτρικ Μπεργκ – 74’ Τσουαμενί

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Στάλε Σολμπάκεν): Σέλβικ, Όστιγκαρντ, Μπγιόρκαν (46’ Πέντερσεν), Φάλκενερ (66’ Λάνγκας), Μπεργκ, Άουρσνες, Τόρστβεντ (46’ Τόρσμπι), Άσγκαρντ, Σέλντρουπ (83’ Νούσα), Μπομπ (83’ Χάουγκε), Λάρσεν.

ΓΑΛΛΙΑ (Γκι Στεφάν/βοηθός του Ντεσάν): Μενιάν, Κουντέ (87’ Γκουστό), Ουπαμεκανό (76’ Κονατέ), Λακρουά, Ερνάντεζ, Κονέ, Τσουαμενί, Ντεμπελέ (65’ Μπαρκολά), Ολίσε (65’ Τσερκί), Ντουέ, Μπαπέ (87’ Ματετά).

Φοβερή Σενεγάλη, με το «ένα πόδι» στους «32»

Νίκη με διαφορά χρειαζόταν η Σενεγάλη στον τελευταίο αγώνα της για τον 9ο όμιλο του Μουντιάλ και τα κατάφερε πανηγυρικά! Οι Αφρικανοί συνέτριψαν 5-0 το Ιράκ στο Τορόντο, πήραν τους πρώτους 3 βαθμούς τους στη διοργάνωση, αλλά αυτοί αναμένεται να αποδειχθούν αρκετοί στην «κούρσα» για τους καλύτερους τρίτους, καθώς η διαφορά τερμάτων της Σενεγάλης (8-6 γκολ) είναι η υψηλότερη.

Η αλήθεια είναι ότι οι συγκυρίες ευνόησαν τα μέγιστα την ομάδα του Πάπε Τιό που πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο βρέθηκε μπροστά στο σκορ και με αριθμητικό πλεονέκτημα. Στο 4΄ ο Αμπντουλαγέ Σεκ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Χαμπίμπ Ντιαρά με κεφαλιά έγραψε το 1-0. Λίγο αργότερα ο Σουλάκα ανέτρεψε τον Μανέ ο οποίος βρισκόταν σε προφανή θέση για γκολ, λίγο έξω από την περιοχή του Ιράκ. Κόκκινη κάρτα, μετά από εξέταση VAR στο 13, για τον αμυντικό του Ιράκ και ο δρόμος της πρόκρισης ήταν πλέον ορθάνοιχτος για τους Σενεγαλέζους

Στο 56΄ ο Ισμαϊλα Σαρ πέτυχε το 2-0 σκοράροντας για 3ο συνεχόμενο ματς. Μετά σήμανε η ώρα του Παπέ Γκουέι ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο 56΄ και πέτυχε δύο καταπληκτικά γκολ στο 59΄ και το 71΄ αφήνοντας το αποτύπωμά του στο ματς. Στο 81΄ ακόμα ένα θεαματικό γκολ πέτυχε ο Εντιαγέ για να σφραγίσει το τελικό 5-0 που αποτελεί την ευρύτερη νίκη της Σενεγάλης σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Διαιτητής: Άντονι Τέιλορ (Αγγλία)

Κίτρινες : Γκουέι, Σεκ – Αλαμαρί, Ντόσκι

Κόκκινη: Σουλάκα (13΄)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Πάπε Τιό): Ντιό, Σεκ, Τζέικομπς, Ντιατά, Νιακατέ, Γκείγ, Λαμίν Καμαρά (56΄ Τζάκσον), Ντιαρά (56΄ Παπέ Γκουέι), Μανέ, Σαρ (81΄ Ντιαό), Μπαγέ (56΄ Εντιαγέ)

ΙΡΑΚ (Γκρέιαμ Άρνολντ): Μπασίλ (46΄ Τζαλάλ Χασάν), Σουλάκα, Χασίμ, Ντόσκι, Πούτρος, Μπαγιές, Ικμπάλ (67΄ Γιακόμπ), Αλαμαρί, Αλχαμαντί, Κασέμ (16΄ Γιούνους), Γιασίμ

9ος Όμιλος

26/6 Βοστώνη Νορβηγία – Γαλλία 1-4

26/6 Τορόντο Σενεγάλη – Ιράκ 5-0

Βαθμολογία Τερμ. Β.

Γαλλία 10-2 9 — Φάση «32»

Νορβηγία 8-7 6 — Φάση «32»

Σενεγάλη 8-6 3

Ιράκ 1-12 0

Η εξέλιξη του σκορ:

Τέλος αγώνα Σενεγάλη – Ιράκ 5-0

Τέλος αγώνα Νορβηγία-Γαλλία 1-4

Νορβηγία – Γαλλία 1-4 sto 90+4′ με κεφαλιά του Ντουέ

Σενεγάλη – Ιράκ 5-0 στο 82′ με τον Ι. Εντιαγιέ

Σενεγάλη – Ιράκ 4-0 στο 71′ με σουτάρα του Πάπε Γκουεγιέ

Σενεγάλη – Ιράκ 3-0 στο 58ο λεπτό με άπιαστο σουτ του Πάπε Γκουγιέ

Σενεγάλη – Ιράκ 2-0 στο 53΄ με προβολή του Σαρ

49΄ Πέναλτι για τη Νορβηγία, το έκανε ο Ερναντές στον Μπομπ, όμως ο Γέργκεν Στραντ Λάρσεν δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μενιάν που έπεσε στη σωστή του γωνία και έδιωξε

Νορβηγία – Γαλλία 1-3 στο 32΄ – Πάσα από τον Κουντέ, γκολ από τον Ντεμπελέ ο οποίος κάνει χατ τρικ

Νορβηγία – Γαλλία 1-2 στο 21′ – Μετά τη σέντρα ο Άσγκαρντ μείωσε σε 2-1 για τη Νορβηγία. Ντρίμπλαρε τον Ουπαμεκανό και σούταρε σε κλειστή γωνία

Νορβηγία – Γαλλία 0-2 στο 20′ – Δεύτερο γκολ ο Ντεμπελέ – Φοβερό σουτ εκτός περιοχής

Κόκκινη κάρτα για το Ιράκ, για μαρκάρισμα τελευταίου παίκτη (Σουλάκα) πάνω στον Μανέ

Νορβηγία – Γαλλία 0-1 στο 7′ – Ο Ντεμπελέ μπήκε από πλάγια θέση στην μεγάλη περιοχή πέρασε δύο παίκτες και με κεραυνό σκόραρε

Σενεγάλη – Ιράκ 1-0 στο 3′ με τον Σεκ

1′ Σέντρα στα ματς

Οι ενδεκάδες

Σενεγάλη: Ντιό, Σεκ, Τζέικομπς, Ντιατά, Νιακατέ, Γκείγ, Καμαρά, Ντιαρά, Μανέ, Σαρ, Εμπάιγ

Ιράκ: Μπασίλ, Σουλάκα, Χασίμ, Ντόσκι, Πούτρος, Μπαγιές, Ικμπάλ, Αλαμαρί, Αλχαμαντί, Κασέμ, Γιασίμ



Νορβηγία: Σέλβικ, Όστιγκαρντ, Μπγιόρκαν, Φάλτσενερ, Μπεργκ. Άουρσνες, Θορστβεντ, Άσγκαρντ, Σγιέλντρουπ, Μποπ, Λάρσεν

Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Λακρουά, Ερνάντεζ, Κονέ, Τσουαμενί, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ, Εμπαπέ

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