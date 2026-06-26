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26.06.2026 19:58

Παναθηναϊκός: Νέα μεταγραφή των πρασίνων  – Την Δευτέρα οι υπογραφές με τον Ντε Φράι

26.06.2026 19:58
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Σε συμφωνία ήρθε η διοίκηση του Παναθηναϊκού με τον Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος θα υπογράψει με το τριφύλλι για 1+1 χρόνο. Ο διεθνής Ολλανδός στόπερ έμεινε ελεύθερος απ’ την Ίντερ.

Οι δικηγόροι του 34χρονου αμυντικού έστειλαν ολοκληρωμένα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διευθέτηση και των τελευταίων λεπτομερειών της μεταγραφής και πλέον οι υπογραφές προβλέπεται να «πέσουν» τη Δευτέρα (26/6) στο Άπελντοορν της Ολλανδίας, όπου αναμένεται να ταξιδέψει ο Ντε Φράι, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

Ο …θηριώδης Στέφαν Ντε Φράι (1.89 μ.) είναι η τέταρτη μεγάλη καλοκαιρινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού μετά τους Ετιέν Καμαρά, Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Ινιάκι Πένια και θεωρείται μία πολύ σημαντική κίνηση για την πράσινη άμυνα.

Οι αποδοχές του Ολλανδού αμυντικού θα είναι περίπου 2,2 εκατ. ευρώ καθαρά, συν μπόνους στόχων και συμμετοχών και το «συν ένα» στο συμβόλαιό του θα «ενεργοποιηθεί» το καλοκαίρι του 2027, μόνο εφόσον υπάρχει συναίνεση και των δύο πλευρών.

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