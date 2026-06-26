Μιχάλης Ζαμπίδης – Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Φλόιντ Μεϊγουεδερ και την CSI Sports Events εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα ανοιχτά μέτωπα της παγκόσμιας πυγμαχίας, καθώς η αμερικανική εταιρεία κατηγορεί τον θρυλικό πυγμάχο ότι παραβίασε συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας που συνδέονται με δύο από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις που σχεδιάζονταν για το 2026. Έναν αγώνα με τον Μάικ Τάισον και έναν με τον Μάνι Πακιάο.

Η υπόθεση δεν περιορίζεται πλέον σε μια εμπορική διαφωνία, αλλά έχει αποκτήσει διεθνείς διαστάσεις, επηρεάζοντας άμεσα και την προγραμματισμένη εμφάνιση του Αμερικανού σταρ στην Ελλάδα απέναντι στον Μιχάλη Ζαμπίδη, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης από τις CSI Entertainment LLC, CSI Sports Events LLC και CSI Entertainment Events LLC, η εταιρεία υποστηρίζει ότι κατέβαλε συνολικά 4,65 εκατομμύρια δολάρια στον Μεϊγουεδερ προκειμένου να εξασφαλίσει αποκλειστικά δικαιώματα προώθησης και εμπορικής εκμετάλλευσης των δύο διοργανώσεων. Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, η αρχική προκαταβολή ανήλθε στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ακολούθησε επιπλέον καταβολή 150.000 δολαρίων για ιατρικές εξετάσεις και διαδικαστικά έξοδα που σχετίζονταν με την προετοιμασία του αγώνα με τον Τάισον.

Η CSI ισχυρίζεται ότι μία ημέρα μετά τη δεύτερη αυτή πληρωμή ο Μέϊγουεδερ ανακοίνωσε τη συμφωνία του για αγώνα με τον Μιχάλη Ζαμπίδη στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι οι συμβάσεις προέβλεπαν πως δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε άλλη αναμέτρηση πριν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει απέναντι στην εταιρεία. Με βάση το περιεχόμενο της αγωγής, η CSI θεωρεί ότι η ανακοίνωση του αγώνα στην Ελλάδα συνιστά ευθεία παραβίαση της συμφωνίας αποκλειστικότητας και ζητεί τόσο την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε όσο και πρόσθετες αποζημιώσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται για τον σχεδιαζόμενο αγώνα με τον Μάικ Τάισον. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η διοργάνωση προοριζόταν αρχικά να πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2026 και ο Μέϊγουεδερ επρόκειτο να λάβει αμοιβή ύψους 14 εκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων τα 2 εκατομμύρια είχαν ήδη καταβληθεί προκαταβολικά. Ο αγώνας είχε προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ωστόσο αναβλήθηκε όταν ο Τάισον τραυματίστηκε στο χέρι. Η CSI υποστηρίζει ότι ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών ήταν διατεθειμένος να επαναπρογραμματίσει την αναμέτρηση μέσα στους επόμενους μήνες και ότι η συμφωνία δεν επέτρεπε στον Μέϊγουεδερ να δώσει άλλη μάχη, εκτός εάν ο Τάισον παρέμενε εκτός δράσης πέραν της 30ής Νοεμβρίου 2026.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το οικονομικό διακύβευμα γύρω από τον αγώνα με τον Μάνι Πακιάο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της CSI, ο Μέϊγουεδερ είχε εξασφαλισμένη αμοιβή 35 εκατομμυρίων δολαρίων συν ποσοστό 20% επί των εσόδων από pay-per-view, ενώ το ποσό μπορούσε να ανέλθει στα 50 εκατομμύρια δολάρια σε περίπτωση διαφορετικού μοντέλου εμπορικής εκμετάλλευσης. Η εταιρεία αναφέρει ότι είχε ήδη καταβάλει προκαταβολή 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων όταν πληροφορήθηκε ότι ο Μέϊγουεδερ προχώρησε σε παράλληλη συμφωνία με την εταιρεία παραγωγής EverWonder για μια διοργάνωση που θα υποστηριζόταν από το Netflix.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η CSI, η συμφωνία αυτή συνοδευόταν από νέα προκαταβολή ύψους 2,75 εκατομμυρίων δολαρίων και προοπτική επιπλέον εσόδων άνω των 28 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο αθλητής πολεμικών τεχνών διαπραγματευόταν τα ίδια δικαιώματα με διαφορετικούς φορείς, δημιουργώντας σύγχυση ως προς το ποιος είχε τον έλεγχο της διοργάνωσης. Μάλιστα, στα δικαστικά έγγραφα γίνεται αναφορά σε επαφές και διαπραγματεύσεις μεταξύ της CSI και της EverWonder με στόχο να αποσαφηνιστεί το καθεστώς των δικαιωμάτων γύρω από τον αγώνα με τον Πακιάο.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η πλευρά του Μάνι Πακιάο επιμένει δημόσια ότι υπάρχει υπογεγραμμένη συμφωνία για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης. Ο Φιλιππινέζος πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής δήλωσε πρόσφατα ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Μέϊγουεδερ έχουν υπογράψει τα σχετικά συμβόλαια και έχουν λάβει προκαταβολές για τον αγώνα, ενισχύοντας έτσι την εικόνα ότι οι συζητήσεις είχαν προχωρήσει πολύ πέρα από το στάδιο των απλών διαπραγματεύσεων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ήρθε να προστεθεί και η υπόθεση της Αθήνας. Ο πολυαναμενόμενος αγώνας ανάμεσα στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ και τον Μιχάλη Ζαμπίδη, που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Telecom Center αύριο δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά, ενώ μετατίθεται για τους επόμενους μήνες. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, εκπρόσωποι της διοργάνωσης ανακοίνωσαν ότι η εκδήλωση μεταφέρεται για τον Σεπτέμβριο, με τη νέα ημερομηνία να αναμένεται να οριστικοποιηθεί το προσεχές διάστημα.

Οι διοργανωτές απέδωσαν την αλλαγή του προγραμματισμού σε εκκρεμή διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν τον Μεϊγουεδερ διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα εισιτήρια που έχουν ήδη διατεθεί θα ισχύσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, βασικός στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες που συνδέονται τόσο με τα διεθνή τηλεοπτικά δικαιώματα όσο και με την εξασφάλιση προβολής της διοργάνωσης σε περισσότερες από 190 χώρες.

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης, εμφανώς απογοητευμένος από την εξέλιξη, αναφέρθηκε στην πολύμηνη προετοιμασία που έχει προηγηθεί, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος και η ομάδα του είναι υποχρεωμένοι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Ο Έλληνας πρωταθλητής τόνισε ότι η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, επισημαίνοντας πως έχουν ήδη αφιχθεί στην Ελλάδα σημαντικά ονόματα του χώρου των μαχητικών αθλημάτων και ότι η προσπάθεια όλων των αθλητών πρέπει να δικαιωθεί.

Από την πλευρά του, ο Μεϊγουεδερ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας χαρούμενος που βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα και επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχουν ανοιχτά νομικά ζητήματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν πριν προχωρήσει η διοργάνωση.

Πέρα από την αντιπαράθεση με την CSI Sports Events, ο κατά πολλούς καλύτερος πυγμάχος, βρίσκεται αντιμέτωπος και με άλλες εκκρεμείς δικαστικές και οικονομικές υποθέσεις. Αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι αντιμετωπίζει κατηγορίες στη Νεβάδα που σχετίζονται με επιταγή 200.000 δολαρίων για αγορά πολυτελούς ρολογιού Audemars Piguet από κατάστημα του Λας Βέγκας. Ο δικηγόρος του, Adrian Lobo, έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε πρόθεση εξαπάτησης και ότι πρόκειται για αστική διαφορά. Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λόγο και για φορολογικές εκκρεμότητες εκατομμυρίων δολαρίων προς την αμερικανική εφορία, δικαστικές διαμάχες που αφορούν μισθώσεις ακινήτων, αγορές κοσμημάτων, υπηρεσίες ιδιωτικών αεροσκαφών και οικονομικές υποχρεώσεις διατροφής, ενώ ο ίδιος έχει ανοίξει παράλληλα και μέτωπα με αγωγές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον πρώην συνεργατών και επιχειρηματικών εταίρων.

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