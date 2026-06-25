Οι σέρφερς της Γάζας αναζητούν διέξοδο στη θάλασσα

Κουβαλώντας τις σανίδες τους δίπλα από σκηνές εκτοπισμένων και βομβαρδισμένα κτίρια, μια ομάδα σέρφερ στη Γάζα κατευθύνεται προς τη θάλασσα, αναζητώντας την ελπίδα στα κύματα παρά τον κίνδυνο ισραηλινών επιθέσεων.

Στην παραλία της Πόλης της Γάζας, τρεις νεαροί άπλωσαν τις σανίδες τους στην άμμο, έκαναν προθέρμανση και ετοίμασαν τον εξοπλισμό τους πριν μπουν στο νερό.

Τα νερά ωστόσο είναι επιβαρυμένα με λύματα και απόβλητα, αποτέλεσμα της κατάρρευσης των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης που εξυπηρετούσαν παλαιότερα περισσότερους από δύο εκατομμύρια ανθρώπους.

Λίγα παιδιά έπαιζαν στα ρηχά, καθώς οι σέρφερς έμπαιναν στα ανοιχτά, παλεύοντας με τα ορμητικά κύματα.

«Δεν περιγράφεται με λόγια. Όταν πιάνεις ένα κύμα, το καβαλάς και γλιστράς πάνω του, το συναίσθημα είναι ανεκτίμητο», δήλωσε ο 23χρονος Ταχσίν Αμπού Άσι, ο οποίος έμαθε σέρφινγκ από τον πατέρα του.

«Τον έβλεπα να κάνει σέρφινγκ στην παραλία μαζί με τον δικό του πατέρα και παρακολουθώντας τους έμαθα κι εγώ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Μάθαμε σιγά σιγά και παρά τον πόλεμο, τους βομβαρδισμούς και την καταστροφή, συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με αυτό, γιατί μας επιτρέπει να αναπνέουμε και μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς».

Η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς τέθηκε σε ισχύ στη Γάζα τον Οκτώβριο, έπειτα από τη σφαγή του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ωστόσο, η μικρή παραθαλάσσια ζώνη εξακολουθεί να βρίσκεται στη δίνη της βίας, με το καθεστώς του Νετανιάχου να προχωρά σε παραβιάσεις της συμφωνίας με μόνο στόχο τη γενοκτονία.

@aljazeeraenglish Gaza’s once-vibrant surf community was nearly wiped out by Israel’s genocidal war. But amid the destruction, one group of resilient surfers continue to chase waves despite the ever-present threat of becoming an Israeli military target. ♬ original sound – Al Jazeera English

Η βία δεν σταματά ούτε στη θάλασσα

Στα μέσα Μαΐου, το Νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις ανακοίνωσε ότι περιέθαλψε δύο ψαράδες που τραυματίστηκαν από πυρά ισραηλινού πολεμικού πλοίου κοντά στις ακτές της νότιας Λωρίδας της Γάζας.

Λίγες ημέρες αργότερα, πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας της Γάζας ανέφερε ότι τρεις ακόμη ψαράδες τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά ανοιχτά της Πόλης της Γάζας.

«Η κατάσταση παραμένει ασταθής», εξήγησε ο Αμπού Άσι.

«Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσουν οβίδες ή εκρηκτικά πολύ κοντά σου».

Κερί αντί για ειδικό εξοπλισμό

Στα ανοιχτά, οι σέργερς καβαλούν τα κύματα, αφήνοντας για λίγο πίσω τις δυσκολίες της καθημερινότητας στη Γάζα.

Ωστόσο, οι σοβαρές ελλείψεις που προκάλεσε ο πόλεμος, σε συνδυασμό με τους συνεχιζόμενους ισραηλινούς περιορισμούς στις εισαγωγές, έχουν δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια για το άθλημα.

«Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως σέρφερς στη Λωρίδα της Γάζας είναι η έλλειψη εξοπλισμού», δήλωσε στο AFP ο 19χρονος Αμπντέλ Ραχίμ Ουστάντ.

«Το ειδικό κερί που χρησιμοποιούμε στις σανίδες δεν υπάρχει καθόλου στη Γάζα, γι’ αυτό καταφεύγουμε στο κερί από κεριά, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το άθλημα», πρόσθεσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι η διατήρηση του παλιού εξοπλισμού είναι ζωτικής σημασίας, κρατώντας στα χέρια του μια φθαρμένη κόκκινη και μπλε σανίδα σχεδόν είκοσι ετών.

«Για εμάς οι σανίδες είναι πολύτιμοι θησαυροί. Η απώλεια ή η κατάσχεση έστω και μίας απειλεί τη δυνατότητά μας να συνεχίσουμε να κάνουμε σέρφινγκ», είπε.

Ο πόλεμος στη Γάζα ισοπέδωσε μεγάλες εκτάσεις του θύλακα, ανάγκασε τη συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων να εκτοπιστούν τουλάχιστον μία φορά και άφησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να ζουν σε σκηνές-φούρνους και προσωρινά καταλύματα.

Ο 18χρονος Χαλίλ Αμπού Τζιγιάμπ ανέφερε ότι πριν από τον πόλεμο υπήρχε στη Γάζα μια ομάδα 17 σέρφερς. Σήμερα, όπως είπε, έχουν απομείνει μόνο τρεις, λόγω της έλλειψης εξοπλισμού.

«Κάνω σέρφινγκ εδώ και 13 χρόνια και οι ελπίδες μου έχουν σχεδόν καταρρεύσει», δήλωσε στο AFP. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να ονειρεύεται ότι μια μέρα θα μπορέσει να συμμετάσχει σε αγώνες εκτός της Λωρίδας της Γάζας.

«Στη Γάζα δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που να μπορείς να περιμένεις με ανυπομονησία, εκτός από τη θάλασσα», είπε.

«Η θάλασσα είναι η μοναδική διέξοδος στη Γάζα. Χωρίς αυτήν, η ζωή θα είχε χαθεί εδώ και πολύ καιρό».

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