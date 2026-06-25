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25.06.2026 13:17

Καύσωνας στην Ισπανία: Τουλάχιστον 212 θάνατοι σε τέσσερις ημέρες

25.06.2026 13:17
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Τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει την Ισπανία αυτές τις μέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Υγείας Carlos III στη Μαδρίτη.

Οι υπολογισμοί αυτοί στηρίζονται σε ένα σύστημα που έχει ονομαστεί «ΜοΜο» (Παρακολούθηση Θνησιμότητας). Αυτό συλλέγει σε καθημερινή βάση τον αριθμό των θανάτων στην Ισπανία και υπολογίζει τη διαφορά της θνησιμότητας σε σύγκριση με αυτήν που αναμένεται βάσει των καταγεγραμμένων ιστορικών στοιχείων.

Βαρύ φόρο ανθρώπινων απωλειών πληρώνει και η Γαλλία που πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα, καθώς, όπως ανακοινώθηκε επισήμως, οι θάνατοι από πνιγμούς ξεπέρασαν τους 40.

Την ίδια ώρα, ένα παιδί μόλις τριών ετών βρέθηκε εν μέσω καύσωνα, νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή του Παρισιού.

Το τραγικό περιστατικό ανεβάζει στους τρεις τους θανάτους παιδιών κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα.

Ο πρωτοφανής καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη, κάνοντας πολλές περιοχές να έχουν κηρυχθεί σε «κόκκινο συναγερμό», έχει προκαλέσει επίσης εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, καθώς και προβλήματα στις μεταφορές και τη λειτουργία των σχολείων.

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