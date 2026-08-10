Τραγωδία χωρίς τέλος στις θάλασσες: Κάθε μέρα και ένας θάνατος λουόμενου – Οι αιτίες και η έλλειψη ναυαγοσωστών

Takeaways by to pontiki AI Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες κατά το διάστημα 3 έως 10 Αυγούστου, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Λιμενικού Σώματος.

Τα περιστατικά αφορούν κυρίως άτομα άνω των 60 ετών, ενώ η ιατροδικαστική διερεύνηση αναμένεται να καθορίσει αν οι θάνατοι προκλήθηκαν από πνιγμό ή παθολογικά αίτια.

Η έλλειψη επαρκούς ναυαγοσωστικής κάλυψης στις ακτές κατά την έναρξη της θερινής περιόδου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, καθώς πολλοί δήμοι αντιμετώπισαν δυσκολίες στη στελέχωση και τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών.

Παρά τις προσπάθειες ελέγχου, οι ειδικοί τονίζουν ότι η έγκαιρη πρόληψη και η παρουσία ναυαγοσωστών είναι καθοριστικές για τη μείωση των θανάτων στο υδάτινο περιβάλλον.

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Τρεις ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες, στη Ραφήνα, στη Ρόδο και στη Σκάλα Κατερίνης, μεγαλώνοντας έναν κατάλογο θυμάτων που τις τελευταίες ημέρες παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Λιμενικού, ένας 78χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη Ραφήνα, ένας 79χρονος στη Ρόδο και ένας 84χρονος στη Σκάλα Κατερίνης. Για τις ακριβείς αιτίες των θανάτων έχουν παραγγελθεί νεκροψίες-νεκροτομές.

Η συγκεκριμένη διευκρίνιση είναι σημαντική: «θάνατος λουομένου» δεν σημαίνει πάντοτε επιβεβαιωμένος πνιγμός. Σε αρκετές περιπτώσεις προηγείται καρδιολογικό, εγκεφαλικό ή άλλο παθολογικό επεισόδιο μέσα στο νερό. Μέχρι να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική διερεύνηση, επομένως, δεν είναι επιστημονικά ορθό να καταγράφονται όλοι αυτομάτως ως πνιγμοί. Αυτό, ωστόσο, δεν αλλάζει την ουσία: ο αριθμός των ανθρώπων που ανασύρονται νεκροί από τις θάλασσες της χώρας παραμένει τρομακτικός.

Τουλάχιστον 17 θάνατοι μέσα σε οκτώ ημέρες

Η αναζήτηση στις ανακοινώσεις του Λιμενικού αποκαλύπτει μια πραγματική «μαύρη εβδομάδα». Από τις 3 έως και τις 10 Αυγούστου καταγράφονται ρητά τουλάχιστον 17 θάνατοι ανθρώπων κατά τη διάρκεια κολύμβησης:

Τήνος και Ναύπακτος στις 3 Αυγούστου.

Φολέγανδρος, Οινούσσες και Σητεία στις 4 Αυγούστου.

Πήλιο, Χαλκίδα και Βούλα στις 7 Αυγούστου.

Μήθυμνα, Νέος Μαρμαράς και Χανιά στις 8 Αυγούστου.

Χερσόνησος, Χαλκίδα, Σύρος και Καβάλα στις 9 Αυγούστου.

Ραφήνα, Ρόδος και Σκάλα Κατερίνης στις 10 Αυγούστου.

Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται άλλοι θάνατοι ανθρώπων που εντοπίστηκαν στη θάλασσα ή σε παραλίες κατά το ίδιο διάστημα, αλλά στις ανακοινώσεις δεν περιγράφονται ρητά ως λουόμενοι. Συνεπώς, πρόκειται για την ασφαλέστερη ελάχιστη καταμέτρηση και όχι για πλήρη επίσημο απολογισμό του Αυγούστου.

Μόνο στις 9 Αυγούστου καταγράφηκαν τέσσερις θάνατοι λουομένων: στη Σύρο, στους Αμμόλοφους Καβάλας, στη Χερσόνησο και στη Χαλκίδα. Την προηγούμενη ημέρα είχαν προστεθεί άλλα τρία θύματα σε Μήθυμνα, Νέο Μαρμαρά και Χανιά.

Η βαριά εικόνα του Αυγούστου ακολουθεί έναν ήδη αιματηρό Ιούλιο. Από την 1η έως την 11η Ιουλίου είχαν αναφερθεί 30 θάνατοι, μετά τους 19 του Ιουνίου. Το στοιχείο εκείνο αποτελούσε ενδιάμεση καταγραφή και όχι απολογισμό ολόκληρου του καλοκαιριού.

Αυξήθηκαν φέτος οι πνιγμοί;

Η ειλικρινής απάντηση είναι ότι δεν μπορεί ακόμη να ειπωθεί με βεβαιότητα. Μέχρι τις 10 Αυγούστου δεν έχει δημοσιοποιηθεί από το Παρατηρητήριο Ατυχημάτων ή τον ΕΟΔΥ ενιαίος, επεξεργασμένος απολογισμός για το καλοκαίρι του 2026, ούτε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οι καθημερινές ανακοινώσεις αποδεικνύουν ότι οι θάνατοι παραμένουν σε εφιαλτικό επίπεδο, αλλά δεν αρκούν για ασφαλές συμπέρασμα περί αύξησης. Χρειάζεται να ξεκαθαριστούν οι αιτίες θανάτου, να αφαιρεθούν τυχόν διπλές ή συμπληρωματικές ανακοινώσεις και να συγκριθούν ακριβώς οι ίδιες ημερομηνίες.

Τα τελευταία πλήρη στοιχεία αφορούν το 2025. Τότε καταγράφηκαν 376 θάνατοι στο υδάτινο περιβάλλον: 357 στη θάλασσα και 19 σε πισίνες, λίμνες, ποτάμια και άλλα εσωτερικά ύδατα. Το 2024 οι θάνατοι στη θάλασσα ήταν 388. Υπήρξε, επομένως, μείωση κατά 31 θανάτους, χωρίς όμως να πάψει η Ελλάδα να χάνει περίπου έναν άνθρωπο την ημέρα στο νερό.

Γιατί χάνονται τόσοι άνθρωποι

Το κυριότερο χαρακτηριστικό των περιστατικών είναι η ηλικία των θυμάτων. Περίπου οκτώ στους δέκα ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Πολλοί κολυμπούν μόνοι, υπερεκτιμούν τη φυσική τους κατάσταση ή αντιμετωπίζουν αιφνίδια αδιαθεσία.

Ο κίνδυνος δεν βρίσκεται μόνο στα βαθιά. Ναυαγοσώστες επισημαίνουν ότι πολλά περιστατικά συμβαίνουν στα πρώτα δέκα μέτρα από την ακτή. Μια ζάλη, μια απότομη πτώση της πίεσης ή μια λιποθυμία μπορεί να αποβεί μοιραία ακόμη και εκεί όπου το νερό είναι ρηχό.

Στους επιβαρυντικούς παράγοντες περιλαμβάνονται ακόμη:

η κολύμβηση μετά από βαρύ γεύμα ή κατανάλωση αλκοόλ,

η μεγάλη έκθεση στη ζέστη και η αφυδάτωση,

τα ισχυρά ρεύματα και οι άνεμοι,

η ελλιπής γνώση κολύμβησης,

η χρήση φαρμάκων που προκαλούν ζάλη ή υπόταση,

η απουσία συνοδού, κυρίως για ηλικιωμένους και παιδιά,

και η ανεπαρκής επίβλεψη σε πισίνες.

Οι ναυαγοσώστες έφτασαν με καθυστέρηση

Η ευθύνη, όμως, δεν μπορεί να μετακυλίεται αποκλειστικά στους λουομένους. Η ναυαγοσωστική περίοδος αρχίζει υποχρεωτικά την 1η Ιουνίου, αλλά η φετινή σεζόν βρήκε πολλές ακτές χωρίς κάλυψη.

Στις αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και της ναυαγοσωστικής, κάλυψη υπήρχε μόλις περίπου στο 30% των παραλιών που τη χρειάζονταν. Η πρόβλεψη ήταν να φθάσει στο 60% στα μέσα Ιουνίου και κοντά στο 90% μετά τα μέσα Ιουλίου. Με άλλα λόγια, το καλοκαίρι είχε ήδη αρχίσει και χιλιάδες άνθρωποι κολυμπούσαν, ενώ οι διαγωνισμοί και οι προσλήψεις παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Οι δήμοι μιλούν για ανεπαρκή χρηματοδότηση, υψηλό κόστος, άγονους διαγωνισμούς και έλλειψη πιστοποιημένων ναυαγοσωστών. Η κρατική χρηματοδότηση των 15 εκατ. ευρώ κάλυπτε, σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, λιγότερο από το μισό συνολικό κόστος. Πρόκειται για υπαρκτά προβλήματα, αλλά δεν μπορούν να λειτουργούν ως μόνιμη δικαιολογία όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές.

Το υπουργείο Ναυτιλίας έχει ζητήσει από τις Λιμενικές Αρχές ελέγχους στις πολυσύχναστες παραλίες. Όπου διαπιστώνεται παράβαση προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις, ακόμη και ενημέρωση του εισαγγελέα για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.

Η παρουσία ναυαγοσώστη σώζει ζωές

Τα στοιχεία από την Πάτρα δείχνουν τι σημαίνει οργανωμένη προστασία. Από την 1η Ιουνίου έως τις 21 Ιουλίου, οι ναυαγοσώστες επενέβησαν σε 19 περιστατικά παρ’ ολίγον πνιγμού. Και οι 19 άνθρωποι σώθηκαν.

Ο ναυαγοσώστης δεν βρίσκεται στην παραλία μόνο για να ανασύρει κάποιον από το νερό. Παρατηρεί, προειδοποιεί, αποτρέπει επικίνδυνες συμπεριφορές και αναγνωρίζει εγκαίρως ένα περιστατικό. Σε έναν πνιγμό, όπου η απώλεια αισθήσεων μπορεί να επέλθει μέσα σε ελάχιστα λεπτά και συνήθως χωρίς κραυγές ή εμφανή αναστάτωση, αυτή η έγκαιρη αντίδραση είναι καθοριστική.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζει εκατοντάδες θανάτους κάθε χρόνο ως φυσιολογική συνέπεια του καλοκαιριού. Η έγκαιρη ναυαγοσωστική κάλυψη, οι έλεγχοι, οι απινιδωτές, η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και η συστηματική ενημέρωση των ηλικιωμένων αποτελούν βασικές υποχρεώσεις μιας οργανωμένης πολιτείας. Οι πνιγμοί δεν είναι μοιραίοι. Σε μεγάλο βαθμό μπορούν να προληφθούν.

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