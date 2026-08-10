Πάρος: «Πινγκ πονγκ» κατηγοριών μεταξύ του ιδιοκτήτη του beach bar και του πατέρα του 4χρονου που πνίγηκε

Takeaways by to pontiki AI Ένα τετράχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar στην Πούντα της Πάρου το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης υποστηρίζει ότι ο πατέρας δεν επέβλεπε το παιδί, καταγγέλλοντας παρόμοια περιστατικά αμέλειας στο παρελθόν.

Ο πατέρας του παιδιού δηλώνει ότι βρισκόταν σε κοντινή απόσταση και καταγγέλλει την έλλειψη επαρκών μέτρων ασφαλείας και ναυαγοσωστικής κάλυψης στον χώρο.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου, εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και τις άδειες λειτουργίας της πισίνας.

Η έρευνα εστιάζει επίσης στη ναυαγοσωστική κάλυψη και στην ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού ασφαλείας, όπως απινιδωτή και φαρμακείου, εντός της επιχείρησης.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Διαφορετικές εκδοχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar στην Πούντα της Πάρου δίνουν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο πατέρας του παιδιού.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παιδιού, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τις άδειες λειτουργίας της πισίνας και τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Ιδιοκτήτης beach bar: «Δεν ήταν κοντά στο παιδί»

Ο ιδιοκτήτης του beach bar έδωσε τη δική του εικόνα για όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας του 4χρονου δεν βρισκόταν κοντά στο παιδί την ώρα της τραγωδίας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε μάλιστα ότι ο πατέρας είχε επισκεφθεί την επιχείρηση και περίπου έναν μήνα νωρίτερα και, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε αφήσει τα παιδιά του χωρίς επίβλεψη για αρκετή ώρα.

«Είχε ξαναέρθει πριν από έναν μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα, το είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και του λέω “έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει, τι κάνεις;” κι εμείς είχαμε ένα άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς εάν ο πατέρας βρισκόταν κοντά στο παιδί όταν συνέβη το περιστατικό, απάντησε αρνητικά.

Ο επιχειρηματίας υποστήριξε ακόμη ότι στην επιχείρηση υπήρχαν συχνά αντιπαραθέσεις με γονείς για την επίβλεψη των παιδιών τους.

«Μαλώναμε καθημερινά με τον κόσμο, με τις μανάδες και τους πατεράδες που αφήνουν τα παιδιά μόνα τους. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός και βγάζουν αρνητικά σχόλια στις σελίδες», δήλωσε.

Η εκδοχή του πατέρα του 4χρονου

Από την πλευρά του, ο πατέρας του παιδιού περιγράφει διαφορετικά όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε μικρή απόσταση από την πισίνα.

«Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα, έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου και γλίστρησε και έπεσε. Ο μπάρμαν ήταν ο πρώτος που πήγε και τρέξαμε. Υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Εκεί πέρα ήμασταν στα 10 μέτρα, ήταν και χώρος φαγητού. Τρέξαμε γρήγορα», ανέφερε.

Μιλώντας στο STAR, περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν όταν έγινε αντιληπτό ότι ο 4χρονος βρισκόταν μέσα στην πισίνα.

«Πέφτει μέσα, το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου “μπαμπά, μπαμπά είναι ο μικρός στην πισίνα”. Τρέχω γρήγορα και του έκανα ΚΑΡΠΑ, του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε. Ο μπάρμαν μου λέει “φίλε δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή”», είπε.

Τι καταγγέλλει ο πατέρας για τα μέτρα ασφαλείας

Ο πατέρας του παιδιού υποστηρίζει ότι στο beach bar δεν υπήρχαν επαρκή μέσα προστασίας και δηλώνει ότι πρόκειται να κινηθεί νομικά.

Παράλληλα, εκφράζει την άποψη ότι εάν υπήρχε άνθρωπος που επέβλεπε συνεχώς την πισίνα, η τραγωδία ενδεχομένως να μπορούσε να είχε αποτραπεί.

Αναφερόμενος στο πρόσωπο που, όπως λέει, παρουσιάζεται ως ιδιοκτήτης και ναυαγοσώστης, δήλωσε: «Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 ετών άνθρωπος. Φόραγε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Είχε στο αυτί του και μία ενδοεπικοινωνία για να λέει “παιδιά αυτός που έρχεται βάλτε τον στο τραπέζι εκεί”».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μπάρμαν ήταν εκείνος που βούτηξε στην πισίνα και ανέσυρε τον 4χρονο, παρότι, όπως σημείωσε, «δεν ήταν στη δουλειά του».

Ο πατέρας υποστηρίζει επίσης ότι στον χώρο «δεν υπήρχε απινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας».

Στο επίκεντρο της έρευνας οι κάμερες ασφαλείας

Ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να έχει το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης.

Ο πατέρας υποστηρίζει ότι από τις εικόνες θα προκύψει πως η οικογένεια δεν βρισκόταν στη θάλασσα, όπως είχε αρχικά αναφερθεί, αλλά σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων από την πισίνα.

Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν μέσα από το υλικό:

την πορεία του παιδιού μέχρι την πισίνα,

πόσο χρόνο παρέμεινε μέσα στο νερό,

πού βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή οι εργαζόμενοι και ο υπεύθυνος της επιχείρησης,

ποιος είχε οπτική επαφή με την πισίνα,

πότε έγινε αντιληπτό ότι είχε συμβεί το περιστατικό.

Έλεγχοι για άδειες, ναυαγοσώστη και εξοπλισμό

Η έρευνα επικεντρώνεται επίσης στις άδειες λειτουργίας της πισίνας, στα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, στη ναυαγοσωστική κάλυψη και στην ιδιότητα του προσώπου που είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης.

Παράλληλα, αναμένονται αυτοψίες και έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η πισίνα λειτουργούσε με βάση όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και εάν διέθετε τον απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 23χρονο που φέρεται να παρακολουθούσε την πρώην σύντροφό του μέσω GPS στο αυτοκίνητό της

Τραγωδία χωρίς τέλος: Νέοι θάνατοι λουόμενων σε Ρόδο και Κατερίνη

Προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο: Σήμερα δίνει εξηγήσεις ο πιλότος – Είχε λάβει άδεια να προσγειωθεί στις Αλυκές (video)