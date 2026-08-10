Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Πρεμιέρα με 4 προκρίσεις σε τελικούς και δύο πανελλήνια ρεκόρ (videos)

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Τέσσερις προκρίσεις σε τελικούς, άλλες δύο σε ημιτελικούς, δύο πανελλήνια ρεκόρ και αρκετές καλές επιδόσεις συνθέτουν ένα εξαιρετικά ελπιδοφόρο ξεκίνημα για την ελληνική αποστολή, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία, και μάλιστα διπλή, ήρθε στο εναρκτήριο αγώνισμα του προγράμματος, τα 400μ. μικτή ατομική ανδρών. Ο Απόστολος Παπαστάμος, κάτοχος του τίτλου από το 2024, τερμάτισε τέταρτος στη σειρά του με 4:14.79 και πέρασε στον απογευματινό (19:46) τελικό ως έκτος στο σύνολο, ενώ η έκπληξη ήρθε από τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο. Ο 24χρονος αθλητής, στην παρθενική παρουσία του σε μεγάλη διοργάνωση, συνέτριψε το ατομικό ρεκόρ του με 4:16.06 (είχε 4:18.28), τερμάτισε επίσης τέταρτος στη δική του σειρά και προκρίθηκε με τον όγδοο χρόνο στο σύνολο. Αμφότεροι έπιασαν και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, με τον Βλαχογιαννάκο να γίνεται ο δέκατος Έλληνας αθλητής που τα καταφέρνει (ο Παπαστάμος είχε ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη Βουδαπέστη, καθώς έχει πιάσει το όριο στα 200μ. μικτή).

Στο αγώνισμα υπήρχε και τρίτη ελληνική συμμετοχή, του Δανιήλ Γιουρτζίδη, ο οποίος με 4:17.11 κατέλαβε την 9η θέση, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε να περάσει, καθώς μόνο δύο κολυμβητές από κάθε χώρα μπορούν να συνεχίσουν μετά τον προκριματικό. Την καλύτερη επίδοση των προκριματικών σημείωσε ο Ρώσος Ιλια Μπορόντιν (αγωνίζεται ως ουδέτερος) με 4:13.10.

Στην πρώτη κούρσα της καριέρας της σε Ευρωπαϊκό υγρού στίβου, η Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε στον τελικό των 800μ. ελεύθερο. Η 20χρονη πρωταθλήτρια από το Ηράκλειο κατέλαβε την έκτη θέση των προκριματικών με 8:33.76 και πέρασε στον αυριανό (11/8, 20:53) τελικό, όπου θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ (8:32.29), που είχε πετύχει τον Μάρτιο στο ίδιο κολυμβητήριο. Ηδη με τον σημερινό χρόνο της, η Βασιλάκη έπιασε σε δεύτερο αγώνισμα (είχαν προηγηθεί τα 1.500μ.) το όριο για το Παγκόσμιο της Βουδαπέστης. Κορυφαία των προκριματικών ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί του αγωνίσματος, η Ιταλίδα τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης στο αγώνισμα Σιμόνα Κουανταρέλα, με 8:23.17.

Την πρόκριση στον τελικό εξασφάλισε και η ομάδα 4Χ200μ. ελεύθερο ανδρών, με τους Δημήτρη Μάρκο, Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Ανδρέα Βαζαίο. Η ελληνική τετράδα τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της με 7:09.53, πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ που έχει -με την ίδια σύνθεση- από το Παγκόσμιο της Ντόχα (7:09.10), και κατέλαβε την όγδοη θέση στο σύνολο, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον απογευματινό (20:33) τελικό. Ταχύτερη όλων ήταν η Γερμανία με 7:04.83.

Πανελλήνιο ρεκόρ με το… καλημέρα πέτυχε στα 50μ. πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας. Ο Έλληνας πρωταθλητής -κάτοχος του τίτλου από το 2024- «κατέβηκε» για πρώτη φορά στην καριέρα του τα 23 δευτερόλεπτα, τερματίζοντας σε 22.93 στον προκριματικό, για να πάρει την τέταρτη θέση στο σύνολο και φυσικά να προκριθεί στον απογευματινό (19:30) ημιτελικό, ενώ επιβεβαίωσε και το όριο για τη Βουδαπέστη. Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ ήταν ακριβώς 23.00 και το είχε πετύχει στις 27 Ιουλίου 2025, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Ταχύτερος των προκριματικών ήταν ο Γάλλος -πρωταθλητής κόσμου στο αγώνισμα- Μαξίμ Γκρουσέ με 22.49.

Στην πρώτη παρουσία του σε Ευρωπαϊκό ανδρών/γυναικών, ο Βαγγέλης Ντούμας πέτυχε τον αρχικό στόχο του, που ήταν η πρόκριση στα ημιτελικά των 100μ. πρόσθιο. Ο 18χρονος κολυμβητής, δις πρωταθλητής Ευρώπης στους έφηβους, κατετάγη 15ος με 1:00.09 και το απόγευμα (20:05) θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει μία ακόμη καλύτερη επίδοση και, γιατί όχι, ένα πανελλήνιο ρεκόρ (έχει 59.77). Ο Βρετανός δις Ολυμπιονίκης Ανταμ Πίτι (Ράμσεϊ-Πίτι αναφέρεται πλέον, καθώς επέλεξε να φέρει και το επώνυμο της συζύγου του Χόλι, κόρης του διάσημου σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ), που επανήλθε στη δράση μετά από διετή απουσία, ήταν ο ταχύτερος με 59.08. Στο αγώνισμα συμμετείχε και ο Μάριος Ζαφειρόπουλος, ο οποίος περιορίστηκε στην 60η θέση με 1:02.63.

Πολύ καλή εμφάνιση, έστω κι αν δεν συνοδεύτηκε από πρόκριση στα ημιτελικά, πραγματοποίησε η Ελένη Αντωνιάδου στα 200μ. ύπτιο. Η 20χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ βελτίωσε το χρόνο της με 2:13.79 και μάλιστα πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία νέων Κ23 (είχε οριστεί από την ΚΟΕ σε 2:13.80, όσο είναι το ρεκόρ νεανίδων της Στέλλας Μπούμη), για να πάρει τη 19η θέση στο σύνολο. Η 16άδα του ημιτελικού «έκλεισε» λίγο πιο χαμηλά, στο 2:13.56 της Ιταλίδας Αλέσια Μπιάνκι, ενώ ταχύτερη των προκριματικών ήταν η Βρετανή Κέιτι Σάναχαν με 2:09.29.

Στο ντεμπούτο της σε μεγάλη διοργάνωση (σε επίπεδο ανδρών/γυναικών), η Άννα Βλάχου κατετάγη 36η στα 100μ. ελεύθερο με 55.74, χωρίς να καταφέρει να πλησιάσει το πανελλήνιο ρεκόρ νέων Κ23 (55.03), που πέτυχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η Μάριτ Στεενμπέργκεν από την Ολλανδία, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ από τον περασμένο Ιούνιο, κατέρριψε ήδη από τον προκριματικό το ρεκόρ αγώνων της Σάρα Σιέστρεμ, κολυμπώντας σε 52.62, ενώ η Κύπρια πρωταθλήτρια Κάλια Αντωνίου αποκλείστηκε μετά από αγώνα μπαράζ με τη Ρους Βανοτερντάικ από το Βέλγιο.

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