Μητσοτάκης για Στέλιο Ράμφο: Εθνική απώλεια, χάνω έναν φίλο και συνομιλητή που πλούτιζε κάθε μας συζήτηση

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρετά τον Στέλιο Ράμφο, χαρακτηρίζοντας τον θάνατό του «εθνική απώλεια» και σημειώνοντας ότι ο ίδιος χάνει έναν φίλο και συνομιλητή, ο οποίος πλούτιζε κάθε συζήτησή τους, ακόμη και όταν δεν συμφωνούσαν.

«Η Ελλάδα και ο κόσμος της διανόησης θρηνούν από σήμερα την απώλεια ενός πιστού και ανυστερόβουλου υπηρέτη τους. Αλλά και εγώ χάνω έναν φίλο και συνομιλητή που πλούτιζε κάθε μας συζήτηση ανεξάρτητα αν συμφωνούσαμε πάντοτε και σε όλα», αναφέρει ο πρωθυπουργός. Όπως σημειώνει, ο Στέλιος Ράμφος πίστευε ότι «οι ιδεολογίες φυλακίζουν τις ιδέες», γι’ αυτό και προτιμούσε συνήθως το ρήμα «νομίζω» αντί του «πιστεύω».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον τρόπο με τον οποίο ο Στέλιος Ράμφος προσέγγισε την Ορθοδοξία μέσα από ένα προοδευτικό πρίσμα, αλλά και στην ανάγνωσή του για την ιστορία της χώρας, φέρνοντας στο προσκήνιο τις συνέπειες του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν γνώρισε την Αναγέννηση μετά τον Μεσαίωνα. Κατά τον πρωθυπουργό, με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να δώσει απαντήσεις σε αντιφάσεις που διαπερνούν επί δεκαετίες τόσο το πολιτικό σύστημα όσο και τις καθημερινές συμπεριφορές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει επίσης τον Στέλιο Ράμφο «μοναδικό κριτικό παρατηρητή της δημόσιας ζωής», ο οποίος πρότασσε τη λογική και την ευθύνη απέναντι στον λαϊκισμό και εξηγούσε ότι δεν υπάρχει παράδοση χωρίς εξέλιξη. Παράλληλα, τονίζει ότι έζησε αθόρυβα και διακριτικά, συνδυάζοντας τη συνέπεια των λόγων του με εκείνη του καθημερινού του βίου.

«Αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό αυτόν τον λαμπρό Έλληνα και γλυκό άνθρωπο», καταλήγει ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στη σύζυγό του Ειρήνη, στις δύο κόρες του και στους χιλιάδες μαθητές και φίλους του.

«Πρόκειται για εθνική απώλεια. Είμαι σίγουρος, όμως, ότι όσα πρέσβευε ο Στέλιος Ράμφος θα γίνουν οδηγοί στη σκέψη και στη δράση όλων των πολιτών που θέλουν να είναι ελεύθεροι, αδέσμευτοι και χρήσιμοι στους άλλους», σημειώνει.

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