Δεκαπενταύγουστος: Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπά στην Τήνο

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου, σε κάθε γωνιά της χώρας, με την Τήνο και τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, να αποτελούν σημείο αναφοράς για χιλιάδες πιστούς που συρρέουν από όλα τα μέρη της χώρας, αλλά και από το εξωτερικό.

Παράλληλα συμπληρώνονται 85 χρόνια από τον άνανδρο τορπιλισμό της «Έλλης» από ιταλικό υποβρύχιο. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, έγινε κατάθεση στεφάνων στο κενοτάφιο της Έλλης, αλλά και προσκλητήριο νεκρών.

Αρκετοί είναι οι προσκυνητές που βρίσκονται στο νησί, αρκετοί εκπληρώνοντας κάποιο τάμα, με την πληρότητα στα καταλύματα έχει φτάσει στο 100%.

Τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

