15.08.2025 07:51

Δεκαπενταύγουστος: Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπά στην Τήνο

15.08.2025 07:51
tinos new

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου, σε κάθε γωνιά της χώρας, με την Τήνο και τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, να αποτελούν σημείο αναφοράς για χιλιάδες πιστούς που συρρέουν από όλα τα μέρη της χώρας, αλλά και από το εξωτερικό.

Παράλληλα συμπληρώνονται 85 χρόνια από τον άνανδρο τορπιλισμό της «Έλλης» από ιταλικό υποβρύχιο. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, έγινε κατάθεση στεφάνων στο κενοτάφιο της Έλλης, αλλά και προσκλητήριο νεκρών.

Αρκετοί είναι οι προσκυνητές που βρίσκονται στο νησί, αρκετοί εκπληρώνοντας κάποιο τάμα, με την πληρότητα στα καταλύματα έχει φτάσει στο 100%.

Τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Βελτιωμένη εικόνα στα πύρινα μέτωπα σε Αχαΐα και Στρατώνι – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Χίο

aktor_generic
BUSINESS

Παράταση έως 25 Σεπτεμβρίου για ολοκλήρωση της πώλησης ακινήτων Prodea σε Aktor

PROSKINIMA_TINOS
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Το «Πάσχα του καλοκαιριού» – Πλήθος πιστών σε ξωκλήσια και εκκλησίες

xios-fotia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεπανόρθωτη καταστροφή στο βορειοδυτικό τμήμα της Χίου: Κρανίου τόπος η Βολισσός – Προβλήματα στις υποδομές, κάηκαν σπίτια

kri_kri
BUSINESS

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Μέρισμα 0,40 ευρώ θα διανείμει η εταιρία – Στις 21 Αυγούστου η αποκοπή

mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

mazonakis-new
LIFESTYLE

Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο: «Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»

Η ΕΡΤ βραβεύει Διακογιάννη, Κωστάλα και Πετρίδη - Media
MEDIA

ΕΡΤNews: Το δίδυμο δημοσιογράφων στη νέα καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή και το «φλερτ» για το δελτίο του Σαββατοκύριακου

