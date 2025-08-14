Αναζωπύρωση της φωτιάς στο Μπάλα στην Πάτρα – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Αναζωπύρωση σημειώθηκε στο Μπάλα το απόγευμα της Πέμπτης, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει εκδηλωθεί στα αριστερά της Ιεράς Μονής του Αγίου Νικολάου.

Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστική και αστυνομία.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς την Πάτρα.

Επεισόδιο στην περιοχή της αναζωπύρωσης στην Πάτρα

Σύμφωνα με το tempo24 ένα αδιανόητο περιστατικό, σημειώθηκε πριν από λίγο, στην περιοχή του Μπάλα Πατρών, όπου υπάρχει εστία φωτιάς.

Άνδρας, άρπαξε εξοπλισμό από πυροσβεστικό όχημα με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες που είχαν σπεύσει άμεσα στο σημείο, να μην μπορέσουν να επιχειρήσουν!

Την ίδια ώρα άλλα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν η EΛ.ΑΣ. αναζητά δύο άτομα που επέβαιναν σε μία μηχανή, ηλικίας περίπου 40 που θεωρούνται ύποπτα.

