14.08.2025 19:57

Αναζωπύρωση της φωτιάς στο Μπάλα στην Πάτρα – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση

14.08.2025 19:57
fwtia_rodopoli

Αναζωπύρωση σημειώθηκε στο Μπάλα το απόγευμα της Πέμπτης, στην Πάτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει εκδηλωθεί στα αριστερά της Ιεράς Μονής του Αγίου Νικολάου.

Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστική και αστυνομία.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς την Πάτρα.

Επεισόδιο στην περιοχή της αναζωπύρωσης στην Πάτρα

Σύμφωνα με το tempo24 ένα αδιανόητο περιστατικό, σημειώθηκε πριν από λίγο, στην περιοχή του Μπάλα Πατρών, όπου υπάρχει εστία φωτιάς.

Άνδρας, άρπαξε εξοπλισμό από πυροσβεστικό όχημα με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες που είχαν σπεύσει άμεσα στο σημείο, να μην μπορέσουν να επιχειρήσουν!

Την ίδια ώρα άλλα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν η EΛ.ΑΣ. αναζητά δύο άτομα που επέβαιναν σε μία μηχανή, ηλικίας περίπου 40 που θεωρούνται ύποπτα.

basket ellada
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 69-61: Νίκη για την Εθνική μπάσκετ με εκπληκτικό Μήτογλου

DEPARTMENT_STATE
ΚΟΣΜΟΣ

 Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή

preveza fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Πυροσβέστες και κάτοικοι σε επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις – Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στις πληγείσες περιοχές

mazonakis-new
LIFESTYLE

Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο: «Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»

guilfoil_2
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτηση της με το «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» με τον Πέτρο Γαϊτάνο για τον Δεκαπενταύγουστο

gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

mazonakis-new
LIFESTYLE

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

semertzidou mageirias 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει ότι έλαβε 2,5 εκατ. ευρώ ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - «Πήρα περίπου 620.000 ευρώ, συνεχώς με έλεγχουν»

