Φωτιά στην Πάτρα: Άνδρας άρπαξε εξοπλισμό από πυροσβεστικό όχημα και εμπόδισε την κατάσβεση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα αδιανόητο περιστατικό, σημειώθηκε πριν από λίγο, στην περιοχή του Μπάλα Πατρών, όπου υπάρχει αναζωπύρωση της φωτιάς.
Σύμφωνα με το tempo24.news, ένας άνδρας άρπαξε εξοπλισμό από πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες που είχαν σπεύσει άμεσα στο σημείο, να μην μπορέσουν να επιχειρήσουν στο μέτωπο της πυρκαγιάς.
Διαβάστε επίσης:
Καιρός: Πέφτουν οι άνεμοι και η θερμοκρασία τον Δεκαπενταύγουστο – Πού θα σημειωθούν βροχές
Περιμετρική Πατρών: Σε κυκλοφορία η οδός μετά την καταστροφική φωτιά
Πάτρα: Εξαγριωμένο πλήθος προπηλάκισε έξω από τα δικαστήρια τους δύο συλληφθέντες για εμπρησμό – «Κάψατε όλη την πόλη» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.