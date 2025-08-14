Φωτιά στην Πάτρα: Άνδρας άρπαξε εξοπλισμό από πυροσβεστικό όχημα και εμπόδισε την κατάσβεση

Ένα αδιανόητο περιστατικό, σημειώθηκε πριν από λίγο, στην περιοχή του Μπάλα Πατρών, όπου υπάρχει αναζωπύρωση της φωτιάς.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ένας άνδρας άρπαξε εξοπλισμό από πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες που είχαν σπεύσει άμεσα στο σημείο, να μην μπορέσουν να επιχειρήσουν στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Πέφτουν οι άνεμοι και η θερμοκρασία τον Δεκαπενταύγουστο – Πού θα σημειωθούν βροχές

Περιμετρική Πατρών: Σε κυκλοφορία η οδός μετά την καταστροφική φωτιά

Πάτρα: Εξαγριωμένο πλήθος προπηλάκισε έξω από τα δικαστήρια τους δύο συλληφθέντες για εμπρησμό – «Κάψατε όλη την πόλη» (Video)