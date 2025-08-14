search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 21:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 20:40

Φωτιά στην Πάτρα: Άνδρας άρπαξε εξοπλισμό από πυροσβεστικό όχημα και εμπόδισε την κατάσβεση

14.08.2025 20:40
fotia_pirosvestiki_1007_1460-820_new

Ένα αδιανόητο περιστατικό, σημειώθηκε πριν από λίγο, στην περιοχή του Μπάλα Πατρών, όπου υπάρχει αναζωπύρωση της φωτιάς.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ένας άνδρας άρπαξε εξοπλισμό από πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες που είχαν σπεύσει άμεσα στο σημείο, να μην μπορέσουν να επιχειρήσουν στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Πέφτουν οι άνεμοι και η θερμοκρασία τον Δεκαπενταύγουστο – Πού θα σημειωθούν βροχές

Περιμετρική Πατρών: Σε κυκλοφορία η οδός μετά την καταστροφική φωτιά

Πάτρα: Εξαγριωμένο πλήθος προπηλάκισε έξω από τα δικαστήρια τους δύο συλληφθέντες για εμπρησμό – «Κάψατε όλη την πόλη» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DEPARTMENT_STATE
ΚΟΣΜΟΣ

 

preveza fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Πυροσβέστες και κάτοικοι σε επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις – Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στις πληγείσες περιοχές

mazonakis-new
LIFESTYLE

Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο: «Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»

guilfoil_2
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτηση της με το «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» με τον Πέτρο Γαϊτάνο για τον Δεκαπενταύγουστο

cortes
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο Μεξικό χειρόγραφο 500 ετών υπογεγραμμένο από τον Ισπανό κατακτητή Ερνάν Κορτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

mazonakis-new
LIFESTYLE

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

semertzidou mageirias 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει ότι έλαβε 2,5 εκατ. ευρώ ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - «Πήρα περίπου 620.000 ευρώ, συνεχώς με έλεγχουν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 21:35
DEPARTMENT_STATE
ΚΟΣΜΟΣ

 

preveza fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Πυροσβέστες και κάτοικοι σε επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις – Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στις πληγείσες περιοχές

mazonakis-new
LIFESTYLE

Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο: «Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»

1 / 3