«Κάψατε όλη την Πάτρα»: Εξαγριωμένο πλήθος προπηλάκισε τους κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν (Videos)

patra-new

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε κατά την έξοδο των δύο συλληφθέντων, 27 και 19 ετών, οι οποίοι φέρονται ότι προέβησαν σε εμπρησμό στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας. Συγκεντρωμένο πλήθος έξω από τα δικαστήρια τους προπηλάκισε και τους φώναζε, «κάψατε όλη την Πάτρα».

Προηγουμένως και αφού τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον εισαγγελέα, ζήτησαν και πήραν προθεσμία από τον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή 17 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται, ότι στο φως της δημοσιότητας ήρθαν φωτογραφίες που τράβηξαν κάτοικοι στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας με τους δύο νεαρούς που συνελήφθησαν για εμπρησμό.

Ο ένας από αυτούς, ένας 19χρονος, ομολόγησε την πράξη του.

Στη μία φωτογραφία διακρίνονται ο 27χρονος και 19χρονος να βρίσκονται σε μηχανάκι στην περιοχή των Συχαινών, ενώ στη δεύτερη διακρίνεται μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Στον εισαγγελέα και ο τρίτος συλληφθείς

Στο δικαστικό μέγαρο Πατρών οδηγήθηκε και ο νεαρός που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ήταν στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση.

