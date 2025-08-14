search
ΕΛΛΑΔΑ

14.08.2025 18:44

Δίωξη σε γνωστή influencer που διαφήμιζε site παράνομου τζόγου

influencer-new
Πηγή: Unsplash

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος γνωστής influencer, καθώς και σε βάρος αλλοδαπής εταιρείας, διαχειρίστριας ιστότοπου παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, για παράβαση της νομοθεσίας αναφορικά με τη ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακών παιγνίων.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, κατόπιν διερεύνησης καταγγελίας, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση των παράνομων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, προέκυψε ότι η κατηγορούμενη προέβαινε σε παράνομη προώθηση και διαφήμιση τυχερών παιγνίων, που διοργανώνονταν και διεξάγονταν από την παραπάνω εταιρεία μέσω ιστοτόπων, χωρίς άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Πιο αναλυτικά, από την ψηφιακή έρευνα, τη συνδυαστική αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών και την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών μεθόδων, πιστοποιήθηκε ότι η κατηγορούμενη, ως διαχειρίστρια προφίλ σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, ανήρτησε παράνομες διαφημιστικές δημοσιεύσεις υπό μορφή «ιστοριών», με στόχο την προώθηση του παραπάνω ιστότοπου τυχερών παιγνίων.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, ο διαφημιζόμενος ιστότοπος εντάχθηκε στον κατάλογο Μη Αδειοδοτημένων Παρόχων Τυχερών Παιγνίων «Blacklist», που τηρεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τέλος, από την ΕΛΑΣ υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

   * Τηλεφωνικά: 11188

   * Στέλνοντας e-mail στο: [email protected]

   * Μέσω twitter: @CyberAlertGR

   * Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

   * Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones): CYBERΚΙD

