Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Εύβοια

Σεισμός σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (14/8) στις 17.47 στο Προκόπι της Εύβοιας.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου με εστιακό βάθος 17,3 χιλιόμετρα.
