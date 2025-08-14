search
14.08.2025 16:40

Φωτιά στην Ζάκυνθο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δημοτικές ενότητες Αρτεμισίων και Λαγανά

14.08.2025 16:40
fotia_zakynthos_ape

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκε η Δημοτική Ενότητα Λαγανά και Αρτεμισίων του Δήμου Ζακύνθου.

Την απόφαση έλαβε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν το νησί.

Μέχρι πότε θα ισχύσει η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης

Η κατάσταση ανάγκης έχει ισχύ για τρεις μήνες, έως τις 12 Νοεμβρίου και έγινε προκειμένου να αντληθούν πόροι για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου και κατέκαψε μεγάλη έκταση δάσους, καλλιεργειών, σπίτια και επιχειρήσεις.

Το αίτημα κατατέθηκε άμεσα από τον Δήμο Ζακύνθου, έγινε αποδεκτό και η πρακτική υλοποίησή του, δηλαδή αποζημιώσεις και ενισχύσεις, αναμένεται να ξεκινήσει μετά την καταγραφή των ζημιών, η οποία έχει ξεκινήσει.

