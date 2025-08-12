Μάχη με φλόγες και ανέμους σε πολλαπλά μέτωπα – Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Ζάκυνθο, κάηκε σπίτι στη Βόνιτσα, νέα εστία στην Άρτα

Αντιμέτωπες με πολλαπλά μέτωπα βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τα ξημερώματα σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και Φωκίδα, ενώ εστάλησαν μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα ή εκκένωση οικισμών.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι σοβαρότερες από τις τέσσερις είναι στη Ζάκυνθο και στη περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας.

Αγωνία και μπαράζ 112 στη Ζάκυνθο

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ των χωριών Λιθακιάς, Αγαλά και Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο.

«H φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια αυτή τη στιγμή, ολόκληρο το χωριό Αγαλάς απειλείται καθώς καίγεται το δάσος δίπλα του και ι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Η Πολιτική Προστασία, μηχανήματα έργων, τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχει ισχυρούς ανέμους και είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά, είπε στο ΕΡΤΝews, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος.

«Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κι άλλα εναέρια μέσα για να κόψουν τη φωτιά, να μην κατευθυνθεί προς το χωριό», είπε ο δήμαρχος στην ΕΡΤ.

Ήδη εκδόθηκαν ήδη πέντε μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ζακύνθου δίνουν μεγάλη μάχη με τις φλόγες αλλά και τους πολύ ισχυρούς ανέμους που δυσχεραίνουν το έργο τους.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε νωρίς το πρωί από δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου και ενώ φαινόταν να απειλεί το χωριό Αγαλάς λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου πλέον κατευθύνεται προς το χωριό Κερί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, ζητήθηκε, για προληπτικούς λόγους, η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν το Κερί.

Εν τω μεταξύ, νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» συνιστά στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Κερί να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την πόλη της Ζακύνθου και σε αυτούς που βρίσκονται στον Αγαλά να απομακρυνθούν προς τα χωριά Κοιλιωμένος και Μαχαιράδο.

Στο σημείο επιχειρούν το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων του νησιού, με τη συνδρομή εθελοντών και την Πολιτική Προστασία του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας, ενώ γίνονται ρίψεις από εναέρια μέσα.

Ειδικότερα επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα, 17 οχήματα και 2 εναέρια μέσα.

Νέο μέτωπο στην Άρτα

Την ίδια ώρα νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Αμμότοπο Άρτας. Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και έξι οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμότοπος #Άρτα.

Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης #ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό της φωτιάς ώστε να μην επεκταθεί σε κατοικημένες ή δυσπρόσιτες περιοχές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε οικισμούς, ωστόσο ήχησε το 112, προτρέποντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Καμπή.

Μεγάλη η φωτιά στη Βόνιτσα

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα. Μεγάλη είναι η ταχύτητα των ανέμων.

Σε ετοιμότητα κλήθηκαν οι κάτοικοι προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή Βαρκό προς τα Παλιάμπελα.

Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, καθώς και 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Υπάρχουν αναφορές πως κάηκε, ήδη, ένα σπίτι, είπε στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο δήμαρχος Άκτιου – Βόνιτσας Αθανάσιος Κασόλας.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Παλιάμπελα #Βόνιτσα και επιχειρούν 85 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Μακριά από τα σπίτια οι φλόγες στην Κεφαλονιά

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα στην περιοχή Φαρακλάτα στην Κεφαλονιά αλλά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, όπως είπε στο ΕΡΤΝews ο πρόεδρος της Κοινότητας, Ευάγγελος Μαρινάκης.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού και από τα εναέρια μέσα, ενώ τα ξημερώματα στάλθηκε 112 με το οποίο καλούνταν οι κάτοικοι Φαρακλάτων, Διλινάτων και Δαυγάτων να μεταφερθούν προς Μύρτο.

Έσβησε η φωτιά στη Φωκίδα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (12/8) και στον Δάφνο Φωκίδας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από ξηράς και άερος και η φωτιά έσβησε.

Καλύτερη η εικόνα σε Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας και Μανδρότοπο Θεσπρωτίας, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε το πύρινο μέτωπο σε δασική έκταση στα Κιμμέρια Ξάνθης.

Σε πορτοκαλί συναγερμό 10 Περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία. Εύβοια, Σκύρο, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, Έβρο, Σαμοθράκη, Λήμνο, Λέσβο, Σποράδες, Χίο και Ψαρά.

Με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν ευνοϊκές για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), ορίζει δέκα Περιφέρειες της χώρας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

