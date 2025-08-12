search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

12.08.2025

Χανιά: Θαλάσσια χελώνα δάγκωσε γυναίκα στα ρηχά 

12.08.2025 08:13
Στα Χανιά, μία γυναίκα δαγκώθηκε από θαλάσσια χελώνα.

Η ανυποψίαστη γυναίκα κολυμπούσε στα ρηχά της παραλίας Μαράθι στα Χανιά, όταν ξαφνικά ένωσε την θαλάσσια χελώνα να την δαγκώνει στο πλάι της κοιλιάς της.

Για καλή της τύχη το δάγκωμα ήταν ελαφρύ και της προκλήθηκε μόνο κοκκινίλα στο σημείο όπου έκλεισαν τα σαγόνια της θαλάσσιας χελώνας.

Η ίδια, μιλώντας στο zarpanews.gr τόνισε την ανάγκη προστασίας από τους αρμόδιους φορείς τόσο της ίδιας της θαλάσσιας χελώνας όσο και του κόσμου που απολαμβάνει την συγκεκριμένη παραλία, για να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά.

