search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 00:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 23:39

Σε φοίνικα καρφώθηκε η 50χρονη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος (Video)

11.08.2025 23:39
troxaio

Νεκρή ανασύρθηκε μία οδηγός, 50 ετών, μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το MEGA, το ΙΧ που οδηγούσε για άγνωστο λόγο ξέφυγε της πορείας του και καρφώθηκε σε φοίνικα στο διάζωμα της παραλιακής.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε τη γυναίκα, η οποία ωστόσο έχασε τη ζωή της.

Tροχαίο στη Λ. Ποσειδώνος σημειώθηκε και το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του.

Διαβάστε επίσης:

Στους 50 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στο Ιράκ – Μπλακ άουτ λόγω της μεγάλης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος

ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο χαλυβουργίας στην Πενσυλβάνια – Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και 2 αγνοούμενοι

Τραμπ: Δίνει παράταση κατά 90 ημέρες στην εφαρμογή των δασμών στην Κίνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pateras15xronou
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου που υπεβλήθη σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο: «Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου»

troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Σε φοίνικα καρφώθηκε η 50χρονη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος (Video)

peru bus
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 13 νεκροί και περισσότεροι από 60 τραυματίες σε δύο τροχαία με λεωφορεία στο Περού (Video)

FWTIA_PUROSBESTIKH
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ξάνθη στην περιοχή Κιμμέρια

xaralabopoulos vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σε οριστική συμφωνία με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο ήρθε η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 00:03
pateras15xronou
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου που υπεβλήθη σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο: «Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου»

troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Σε φοίνικα καρφώθηκε η 50χρονη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος (Video)

peru bus
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 13 νεκροί και περισσότεροι από 60 τραυματίες σε δύο τροχαία με λεωφορεία στο Περού (Video)

1 / 3