Σε φοίνικα καρφώθηκε η 50χρονη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος (Video)

Νεκρή ανασύρθηκε μία οδηγός, 50 ετών, μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το MEGA, το ΙΧ που οδηγούσε για άγνωστο λόγο ξέφυγε της πορείας του και καρφώθηκε σε φοίνικα στο διάζωμα της παραλιακής.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε τη γυναίκα, η οποία ωστόσο έχασε τη ζωή της.

Tροχαίο στη Λ. Ποσειδώνος σημειώθηκε και το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του.

Διαβάστε επίσης:

Στους 50 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στο Ιράκ – Μπλακ άουτ λόγω της μεγάλης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος

ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο χαλυβουργίας στην Πενσυλβάνια – Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και 2 αγνοούμενοι

Τραμπ: Δίνει παράταση κατά 90 ημέρες στην εφαρμογή των δασμών στην Κίνα