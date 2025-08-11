search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 22:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 20:17

ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο εργοστάσιο χαλυβουργίας στην Πενσυλβάνια – Τουλάχιστον ένας νεκρός, αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένους

11.08.2025 20:17
Pensylvania2
AP

Τουλάχιστον ένα άτομο επιβεβαιώνεται ότι σκοτώθηκε στην έκρηξη που σημειώθηκε στο μεγάλο εργοστάσιο νότια του Πίτσμπουργκ στην Πενσυλβάνια.

Την ίδια ώρα, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης στο εργοστάσιο της U.S. Steel Clairton στην Πενσυλβάνια, μετέδωσε το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS News.

Η έκρηξη χαρακτηρίστηκε ως «περιστατικό με μαζικά θύματα»

Δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε αυτό που οι αρχές περιέγραψαν ως περιστατικό μαζικών θυμάτων.

Τουλάχιστον 15 ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο, δήλωσε στο CBS News η Kasey Reigner των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Allegheny.

Δεν είναι ακόμη γνωστό τι προκάλεσε την έκρηξη.

Επιβεβαιώνοντας νωρίτερα το περιστατικό, η τοπική αστυνομία δήλωσε: «Δύο άτομα πιστεύεται ότι αγνοούνται επί του παρόντος και πολλά άτομα έχουν λάβει τις πρώτες βοήθειες για επιπλέον τραυματισμούς.

«Η κατάσταση αυτών των ατόμων δεν είναι γνωστή αυτή τη στιγμή».

Πρόκειται για μια εξελισσόμενη κατάσταση και θα σας ενημερώσουμε για περισσότερες πληροφορίες μόλις τις λάβουμε.

Οι πρώτες αναφορές του συμβάντος στις αρχές έγιναν λίγο πριν τις 11 το πρωί, τοπική ώρα.

Το υπουργείο Υγείας της κομητείας Αλεγκέινι έχει αναπτύξει στο σημείο ειδικούς και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα.

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο δήλωσε πως η τοπική κυβέρνηση βρίσκεται σε επικοινωνία με τοπικούς αξιωματούχους για τη διαχείδιση του συμβάντος.

Διαβάστε επίσης:

Επική γκάφα από τον Τραμπ: Μπερδεύτηκε και είπε ότι θα πάει στη… Ρωσία να συναντήσει τον Πούτιν (Video)

Θρίλερ σε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ – Έκανε αναγκαστική προσγείωση

ΗΠΑ: Η τροπική καταιγίδα Έριν σχηματίστηκε κοντά στο Πράσινο Ακρωτήρι (NHC)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spilaio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατάδυση-ρεκόρ στο βαθύτερο σπήλαιο της Ελλάδας – Βουτιά στα 1.100 μέτρα στον Γουργούθακα (Video)

meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική συνομιλία Μελόνι με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Αμπάς – «Απαράδεκτη η κατάσταση στη Γάζα», λέει η πρωθυπουργός

pyrosvestiki_2307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη – Επί ποδός ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

kyriakidis
LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Το να δώσουμε χώρο στα άκρα θα ήταν καταστροφικό»

fotia_pyrosvestiki_0507_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Σκοτεινή Αργολίδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 22:03
spilaio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατάδυση-ρεκόρ στο βαθύτερο σπήλαιο της Ελλάδας – Βουτιά στα 1.100 μέτρα στον Γουργούθακα (Video)

meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική συνομιλία Μελόνι με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Αμπάς – «Απαράδεκτη η κατάσταση στη Γάζα», λέει η πρωθυπουργός

pyrosvestiki_2307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη – Επί ποδός ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

1 / 3