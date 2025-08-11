Τουλάχιστον ένα άτομο επιβεβαιώνεται ότι σκοτώθηκε στην έκρηξη που σημειώθηκε στο μεγάλο εργοστάσιο νότια του Πίτσμπουργκ στην Πενσυλβάνια.

Την ίδια ώρα, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης στο εργοστάσιο της U.S. Steel Clairton στην Πενσυλβάνια, μετέδωσε το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS News.

Η έκρηξη χαρακτηρίστηκε ως «περιστατικό με μαζικά θύματα»

Δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε αυτό που οι αρχές περιέγραψαν ως περιστατικό μαζικών θυμάτων.

Τουλάχιστον 15 ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο, δήλωσε στο CBS News η Kasey Reigner των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Allegheny.

Δεν είναι ακόμη γνωστό τι προκάλεσε την έκρηξη.

Επιβεβαιώνοντας νωρίτερα το περιστατικό, η τοπική αστυνομία δήλωσε: «Δύο άτομα πιστεύεται ότι αγνοούνται επί του παρόντος και πολλά άτομα έχουν λάβει τις πρώτες βοήθειες για επιπλέον τραυματισμούς.

«Η κατάσταση αυτών των ατόμων δεν είναι γνωστή αυτή τη στιγμή».

Πρόκειται για μια εξελισσόμενη κατάσταση και θα σας ενημερώσουμε για περισσότερες πληροφορίες μόλις τις λάβουμε.

Οι πρώτες αναφορές του συμβάντος στις αρχές έγιναν λίγο πριν τις 11 το πρωί, τοπική ώρα.

Το υπουργείο Υγείας της κομητείας Αλεγκέινι έχει αναπτύξει στο σημείο ειδικούς και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα.

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο δήλωσε πως η τοπική κυβέρνηση βρίσκεται σε επικοινωνία με τοπικούς αξιωματούχους για τη διαχείδιση του συμβάντος.

🟥An explosion occurred at a US Steel plant in the US state of Pennsylvania, injuring several people pic.twitter.com/RGXJNSeFMy August 11, 2025

