Σε… γκάφα προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δήλωσε ότι θα συνομιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη… Ρωσία, όπως φαίνεται σε σχετικό απόσπασμα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ηγέτες έχουν προγραμματίσει συνάντηση για την ερχόμενη Παρασκευή (15/8) στην Αλάσκα, σε αμερικανικό έδαφος.

Trump: "It's embarrassing for me to be up here. I'm gonna see Putin. I'm going to Russia on Friday." pic.twitter.com/ODiE44iXWM — Aaron Rupar (@atrupar) August 11, 2025

«Θα δω τον Πούτιν. Θα πάω στη Ρωσία την Παρασκευή», είπε και πρόσθεσε ότι εκεί είναι μάλλον καλύτερα από την αμερικανική πρωτεύουσα: «Δεν μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ και να μιλάω για το πόσο επικίνδυνη, βρώμικη και αηδιαστική είναι. Αυτή η κάποτε όμορφη πρωτεύουσα έχει καλυφθεί με γκράφιτι».

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους είπε επίσης πως μια μελλοντική συνάντηση θα μπορούσε να συμπεριλάβει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες κατά πόσο αυτό θα κάνει τη διαφορά στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Δεν συμμετείχε σε αυτό. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να πάει, αλλά έχει πάει σε πολλές συναντήσεις. Ξέρετε, είναι εκεί εδώ και τριάμισι χρόνια. Τίποτα δεν έγινε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

