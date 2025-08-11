search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 22:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 19:43

Επική γκάφα από τον Τραμπ: Μπερδεύτηκε και είπε ότι θα πάει στη… Ρωσία να συναντήσει τον Πούτιν (Video)

11.08.2025 19:43
tramp-new

Σε… γκάφα προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δήλωσε ότι θα συνομιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη… Ρωσία, όπως φαίνεται σε σχετικό απόσπασμα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ηγέτες έχουν προγραμματίσει συνάντηση για την ερχόμενη Παρασκευή (15/8) στην Αλάσκα, σε αμερικανικό έδαφος.

«Θα δω τον Πούτιν. Θα πάω στη Ρωσία την Παρασκευή», είπε και πρόσθεσε ότι εκεί είναι μάλλον καλύτερα από την αμερικανική πρωτεύουσα: «Δεν μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ και να μιλάω για το πόσο επικίνδυνη, βρώμικη και αηδιαστική είναι. Αυτή η κάποτε όμορφη πρωτεύουσα έχει καλυφθεί με γκράφιτι».

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους είπε επίσης πως μια μελλοντική συνάντηση θα μπορούσε να συμπεριλάβει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες κατά πόσο αυτό θα κάνει τη διαφορά στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Δεν συμμετείχε σε αυτό. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να πάει, αλλά έχει πάει σε πολλές συναντήσεις. Ξέρετε, είναι εκεί εδώ και τριάμισι χρόνια. Τίποτα δεν έγινε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Διαβάστε επίσης:

Κολομβία: Πέθανε ο υποψήφιος για την προεδρία Μιγκέλ Ουρίμπε δύο μήνες μετά τη δολοφονική επίθεση

Νετανιάχου: Οι 5 στόχοι για την ολοκληρωτική κατάληψη της Γάζας και ο ρόλος του «φίλου» Τραμπ

Αυστρία: Άνδρας επιβίωσε από διαδρομή τρένου υψηλής ταχύτητας ενώ κρατιόταν από έξω – Είχε βγει για τσιγάρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spilaio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατάδυση-ρεκόρ στο βαθύτερο σπήλαιο της Ελλάδας – Βουτιά στα 1.100 μέτρα στον Γουργούθακα (Video)

meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική συνομιλία Μελόνι με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Αμπάς – «Απαράδεκτη η κατάσταση στη Γάζα», λέει η πρωθυπουργός

pyrosvestiki_2307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη – Επί ποδός ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

kyriakidis
LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Το να δώσουμε χώρο στα άκρα θα ήταν καταστροφικό»

fotia_pyrosvestiki_0507_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Σκοτεινή Αργολίδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 22:01
spilaio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατάδυση-ρεκόρ στο βαθύτερο σπήλαιο της Ελλάδας – Βουτιά στα 1.100 μέτρα στον Γουργούθακα (Video)

meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική συνομιλία Μελόνι με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Αμπάς – «Απαράδεκτη η κατάσταση στη Γάζα», λέει η πρωθυπουργός

pyrosvestiki_2307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη – Επί ποδός ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

1 / 3