Τραμπ για Πούτιν και Ζελένσκι: «Θα βάλω τους δυό τους σε ένα δωμάτιο… και νομίζω ότι θα λυθεί» – Επιβεβαίωσε εδαφικές αλλαγές στην Ουκρανία

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η συνάντησή του με τον Πούτιν θα είναι «μια συνάντηση διερεύνησης», αλλά δήλωσε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος «θέλει να τελειώσει με αυτό».

«Θα μιλήσω με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και θα του πω ότι πρέπει να τερματίσετε αυτόν τον πόλεμο, πρέπει να τον τερματίσετε».

Όπως είπε, ελπίζει σε μια «εποικοδομητική» συζήτηση με τον Ρώσο πρόεδρο ενώ είπε ότι θα καλέσει τους Ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσει για τη συνομιλία λίγο μετά την αποχώρησή του από την αίθουσα.

Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «Μετά από αυτή τη συνάντηση, αμέσως, ίσως καθώς θα πετάω, ίσως καθώς θα φεύγω από την αίθουσα, θα τηλεφωνήσω στους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους τα πάω πολύ καλά. Και ξέρετε, έχω μια εξαιρετική σχέση, νομίζω, με όλους τους, και τα πάω καλά με τον Ζελένσκι, αλλά, ξέρετε, διαφωνώ με αυτό που έχει κάνει, διαφωνώ πολύ, πολύ έντονα. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί… αλλά θα μιλήσω στον Ζελένσκι. Η επόμενη συνάντηση θα είναι με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν, ή τον Ζελένσκι, και ο Πούτιν για μένα θα είμαι εκεί αν με χρειαστούν».

Εξέφρασε μάλιστα ξανά κάποια απογοήτευση για τον Ζελένσκι, λέγοντας:

«Με ενόχλησε λίγο το γεγονός ότι ο Ζελένσκι έλεγε: Λοιπόν, πρέπει να λάβω συνταγματική έγκριση. Δηλαδή, έχει την έγκριση να πάει σε πόλεμο και να σκοτώσει τους πάντες, αλλά χρειάζεται έγκριση για να κάνει ανταλλαγή εδαφών;

Επειδή θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών. Το ξέρω αυτό μέσω της Ρωσίας και μέσω συνομιλιών με όλους προς όφελος της Ουκρανίας, καλά πράγματα, όχι κακά πράγματα, αλλά και κάποια κακά πράγματα και για τους δύο. Έτσι, είναι καλό και υπάρχουν κακά, αλλά είναι πολύ περίπλοκο, επειδή υπάρχουν γραμμές που είναι πολύ άνισες. Και θα υπάρξουν κάποιες ανταλλαγές, θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στη γη».

Ο ίδιο ξεκαθάρισε ότι μπορεί να διαπραγματευτεί τη συμφωνία, αλλά θα εξαρτηθεί από την Ουκρανία να την αποδεχτεί ή να την απορρίψει.

«Θα συναντηθώ μαζί του [τον Πούτιν]. Θα δούμε ποιες είναι οι παράμετροι και μετά θα τηλεφωνήσω στον Πρόεδρο Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες… και θα τους πω τι είδους συμφωνία είναι. Δεν πρόκειται να κάνω συμφωνία. Δεν εξαρτάται από εμένα να κάνω συμφωνία. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει συμφωνία και για τους δύο», καταλήγοντας: «Θα ήθελα να δω κατάπαυση του πυρός».

Θα ήθελα να δω την καλύτερη συμφωνία που θα μπορούσε να γίνει και για τα δύο μέρη. Ξέρετε, χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό, σωστά;

«Θα βάλω τους δυό τους σε ένα δωμάτιο… και νομίζω ότι θα λυθεί», λέει ο Τραμπ

Εξηγώντας το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ το συνόψισε ως εξής:

«Τελικά, θα βάλω και τους δύο σε ένα δωμάτιο, θα είμαι εκεί ή δεν θα είμαι εκεί, και νομίζω ότι θα λυθεί».

