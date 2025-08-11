search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 21:30
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 18:49

Κολομβία: Πέθανε ο υποψήφιος για την προεδρία Μιγκέλ Ουρίμπε δύο μήνες μετά τη δολοφονική επίθεση

11.08.2025 18:49
miguel uribe colombia (1)

Η είδηση του θανάτου του υποψήφιου για την προεδρία της Κολομβίας Μιγκέλ Ουρίμπε, ανακοινώθηκε από τη σύζυγό του, Κλαούντια Ταρασόνα, η οποία έγραψε στο Instagram: «Θα είσαι πάντα η αγάπη της ζωής μου. Σ’ ευχαριστώ για μια ζωή γεμάτη αγάπη. Αναπαύσου εν ειρήνη… Θα προσέχω τα παιδιά μας».

Ο Ουρίμπε είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 7 Ιουνίου, όταν δέχθηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι και μία στο πόδι κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε δημόσια συγκέντρωση. Ο φερόμενος δράστης, ένας 15χρονος που θεωρείται πληρωμένος εκτελεστής, συνελήφθη μαζί με δύο ακόμη άτομα ως ύποπτους συνεργούς. Και οι τρεις κατηγορούμενοι δηλώνουν αθώοι, ενώ η εισαγγελία τους έχει απαγγείλει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοκατοχή.

«Σήμερα είναι μια μέρα θλίψης για τη χώρα», δήλωσε η αντιπρόεδρος της αριστερής κυβέρνησης του Γκουστάβο Πέδρο, Φράνσια Μάρκες, τονίζοντας πως «η δημοκρατία δεν χτίζεται με σφαίρες ούτε με αίμα, αλλά με σεβασμό και διάλογο».

Μέλος του δεξιού κόμματος Δημοκρατικό Κέντρο του πρώην προέδρου Αλβάρο Ουρίμπε, με τον οποίο δεν έχει συγγένεια, ο Μιγκέλ Ουρίμπε είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου 2026.

Διαβάστε επίσης:

Νετανιάχου: Οι 5 στόχοι για την ολοκληρωτική κατάληψη της Γάζας και ο ρόλος του «φίλου» Τραμπ

Αυστρία: Άνδρας επιβίωσε από διαδρομή τρένου υψηλής ταχύτητας ενώ κρατιόταν από έξω – Είχε βγει για τσιγάρο

ΗΠΑ: Ο Τραμπ κατεβάζει την εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον για την «εγκληματικότητα» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikos-galis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νίκος Γκάλης: Διαψεύδει βίντεο που τον δείχνει σε αναπηρικό αμαξίδιο – Χρήστης του TikTok το δημιουργησε με AI

kairos_triti
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Άνεμοι έως και 8 μποφόρ και θερμοκρασία έως 41 βαθμοί την Τρίτη

ronadlo-gamos-new
LIFESTYLE

Παντρεύονται ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ

Emma-Thompson-new
LIFESTYLE

Η Έμμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάποτε της ζήτησε να βγουν ραντεβού σε μια… δύσκολη μέρα για εκείνη

sudan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Περισσότεροι από 40 άμαχοι νεκροί από πυρά παραστρατιωτικών σε καταυλισμό εκτοπισμένων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 21:25
nikos-galis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νίκος Γκάλης: Διαψεύδει βίντεο που τον δείχνει σε αναπηρικό αμαξίδιο – Χρήστης του TikTok το δημιουργησε με AI

kairos_triti
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Άνεμοι έως και 8 μποφόρ και θερμοκρασία έως 41 βαθμοί την Τρίτη

ronadlo-gamos-new
LIFESTYLE

Παντρεύονται ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ

1 / 3