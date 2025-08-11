Κολομβία: Πέθανε ο υποψήφιος για την προεδρία Μιγκέλ Ουρίμπε δύο μήνες μετά τη δολοφονική επίθεση

Η είδηση του θανάτου του υποψήφιου για την προεδρία της Κολομβίας Μιγκέλ Ουρίμπε, ανακοινώθηκε από τη σύζυγό του, Κλαούντια Ταρασόνα, η οποία έγραψε στο Instagram: «Θα είσαι πάντα η αγάπη της ζωής μου. Σ’ ευχαριστώ για μια ζωή γεμάτη αγάπη. Αναπαύσου εν ειρήνη… Θα προσέχω τα παιδιά μας».

Ο Ουρίμπε είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 7 Ιουνίου, όταν δέχθηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι και μία στο πόδι κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε δημόσια συγκέντρωση. Ο φερόμενος δράστης, ένας 15χρονος που θεωρείται πληρωμένος εκτελεστής, συνελήφθη μαζί με δύο ακόμη άτομα ως ύποπτους συνεργούς. Και οι τρεις κατηγορούμενοι δηλώνουν αθώοι, ενώ η εισαγγελία τους έχει απαγγείλει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοκατοχή.

«Σήμερα είναι μια μέρα θλίψης για τη χώρα», δήλωσε η αντιπρόεδρος της αριστερής κυβέρνησης του Γκουστάβο Πέδρο, Φράνσια Μάρκες, τονίζοντας πως «η δημοκρατία δεν χτίζεται με σφαίρες ούτε με αίμα, αλλά με σεβασμό και διάλογο».

Μέλος του δεξιού κόμματος Δημοκρατικό Κέντρο του πρώην προέδρου Αλβάρο Ουρίμπε, με τον οποίο δεν έχει συγγένεια, ο Μιγκέλ Ουρίμπε είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου 2026.

