Λένα Σαμαρά: Η σπαρακτική ανάρτηση της παιδικής της φίλης, Λίλιαν Βιλδιρίδη

Στο πένθος έχουν βυθιστεί από το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου συγγενείς και φίλοι της Λένας Σαμαρά. Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έφυγε εντελώς ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Το βράδυ του Σαββάτου η παιδική της φίλη Λίλιαν Βιλδιρίδη έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, ανεβάζοντας βίντεο και φωτογραφίες από τα 29 χρόνια φιλίας της με τη Λένα Σαμαρά.

«29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε στη συγκινητική ανάρτησή της.

Το βίντεο που ανέβασε η Λίλιαν Βιλδιρίδη το συνόδευσε με το γνωστό και συγκινητικό τραγούδι «Να με θυμάσαι και να με αγαπάς» του Σταύρου Ξαρχάκου, το οποίο είχε ερμηνεύσει η Μελίνα Μερκούρη.

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα γίνει τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

