Λένα Σαμαρά: Η σπαρακτική ανάρτηση της παιδικής της φίλης, Λίλιαν Βιλδιρίδη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στο πένθος έχουν βυθιστεί από το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου συγγενείς και φίλοι της Λένας Σαμαρά. Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έφυγε εντελώς ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.
Το βράδυ του Σαββάτου η παιδική της φίλη Λίλιαν Βιλδιρίδη έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, ανεβάζοντας βίντεο και φωτογραφίες από τα 29 χρόνια φιλίας της με τη Λένα Σαμαρά.
«29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε στη συγκινητική ανάρτησή της.
Το βίντεο που ανέβασε η Λίλιαν Βιλδιρίδη το συνόδευσε με το γνωστό και συγκινητικό τραγούδι «Να με θυμάσαι και να με αγαπάς» του Σταύρου Ξαρχάκου, το οποίο είχε ερμηνεύσει η Μελίνα Μερκούρη.
Η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα γίνει τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.
Διαβάστε επίσης:
Φωτιές: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, τη Δευτέρα, σε Αττική και ακόμη 6 περιφέρειες
Φωτιά στην Κερατέα: Ελεύθεροι, με εντολή εισαγγελέα, οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ
Στον «κλίβανο» για 4 μέρες η χώρα – Το επικίνδυνο «κοκτέιλ» καύσωνα και ισχυρών ανέμων που προκαλεί ανησυχία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.