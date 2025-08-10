Φωτιά στην Κερατέα: Ελεύθεροι, με εντολή εισαγγελέα, οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ

Ελεύθεροι, με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές στην Κερατέα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 76χρονος και να προκληθούν τεράστιες καταστροφές.

Για την υπόθεση διατάχθηκε περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς αιτίες της πυρκαγιάς, που κατέκαψε σπίτια, αυτοκίνητα και περιουσίες κατοίκων.

Οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, ηλικίας 58 και 33 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι εργάζονται στο τμήμα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του δικτύου διανομής ρεύματος, συνελήφθησαν στο σημείο από όπου, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ξεκίνησε η πυρκαγιά από σπινθήρα σε κομμένο καλώδιο σε κολώνα της ΔΕΗ.

Λόγω του σπινθήρα, τα ξερά χόρτα πήραν φωτιά, η οποία επεκτάθηκε με τη βοήθεια του δυνατού αέρα και εξαπλώθηκε σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής.

O θλιβερός απολογισμός

Στα 15.808 στρέμματα υπολογίζεται η συνολική έκταση που καταστράφηκε από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε της περασμένης Παρασκευής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Copernicus, το μεγαλύτερο μέρος της καμένης έκτασης αφορά χορτολιβαδικές και θαμνώδεις περιοχές.

Σύμφωνα με τη δορυφορική λήψη, που έγινε το Σάββατο στις 12.19 έπειτα από την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus υπολογίζεται ότι από τα 15.808 στρέμματα που κάηκαν τα 11.267 είναι χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν αγγίζουν τα 15.808 στρέμματα, εκ των οποίων:

11.267 στρέμματα χορτολιβαδικές και θαμνώδεις

2.519 στρέμματα ετερογενείς/γεωργικές

811 στρέμματα άλλες χρήσεις

643 στρέμματα βοσκότοποι

440 στρέμματα ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση

127 στρέμματα καλλιέργειες

0 στρέμματα δάση/δασικές εκτάσεις

