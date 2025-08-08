Φωτιά στην Κερατέα: Βίντεο φέρεται να κατέγραψε το ξέσπασμα της πυρκαγιάς – Από βραχυκύκλωμα κολώνας ηλεκτροδότησης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την ώρα που μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Τογάνι Κερατέας, όπου βρήκε τραγικό θάνατο ένας ηλικιωμένος, πληροφορίες αναφέρουν ότι η πύρινη λαίλαπα ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα κολώνας ηλεκτροδότησης.
Μάλιστα, στα χέρια των Αρχών βρίσκεται βίντεο που έχει καταγράψει το ξέσπασμα της πυρκαγιάς.
Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ήδη εξετάζεται οπτικοακουστικό υλικό που φέρεται να δείχνει μία κολώνα με κομμένο καλώδιο ρεύματος, όπου λίγο αργότερα αποτέλεσε το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
Τραγική ειρωνεία, το υλικό καταγράφηκε πολύ κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε ο νεκρός ηλικιωμένος στο Τογάνι.
Διαβάστε επίσης:
Χαλκιδική: Ομπρέλα καρφώθηκε στο πόδι 26χρονης στο Ποσείδι – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου
Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά στο σπίτι της στην Κηφισιά
Φωτιά στην Κερατέα: Εθελοντής πυροσβέστης εγκλωβίστηκε στις φλόγες – «Είναι πολύ δύσκολα» δήλωσε (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.