Φωτιά στην Κερατέα: Βίντεο φέρεται να κατέγραψε το ξέσπασμα της πυρκαγιάς – Από βραχυκύκλωμα κολώνας ηλεκτροδότησης

Την ώρα που μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Τογάνι Κερατέας, όπου βρήκε τραγικό θάνατο ένας ηλικιωμένος, πληροφορίες αναφέρουν ότι η πύρινη λαίλαπα ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα κολώνας ηλεκτροδότησης.

Μάλιστα, στα χέρια των Αρχών βρίσκεται βίντεο που έχει καταγράψει το ξέσπασμα της πυρκαγιάς.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ήδη εξετάζεται οπτικοακουστικό υλικό που φέρεται να δείχνει μία κολώνα με κομμένο καλώδιο ρεύματος, όπου λίγο αργότερα αποτέλεσε το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Τραγική ειρωνεία, το υλικό καταγράφηκε πολύ κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε ο νεκρός ηλικιωμένος στο Τογάνι.

