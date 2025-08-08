search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 18:33
ΕΛΛΑΔΑ

08.08.2025 18:15

Φωτιά στην Κερατέα: Νεκρός ένας ηλικιωμένος στο Τογάνι – Εντοπίστηκε η σορός του

08.08.2025 18:15
keratea soros

Νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα ένας άνθρωπος στη φωτιά που μαίνεται στην Κερατέα, το μέτωπο της οποίας εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα απειλώντας και την Παλαιά Φώκαια. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για κάτοικο της περιοχής που δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί. Τον αναζήτησαν οι δικοί του και εν τέλει εντοπίστηκε η σορός του. 

«Πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, πύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση πριν από λίγο.

Δείτε φωτογραφίες από τη πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ο ηλικιωμένος όπου οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του.

