search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 17:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2025 17:07

Ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο από τη φωτιά στο «Σωτηρία» – Ανακοίνωση της 1η ΥΠΕ για την πυρκαγιά

08.08.2025 17:07
sotiria-2048×1351

Ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στις 11:15 πμ στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ, η πυρκαγιά προκλήθηκε λόγω έκρηξης σε μηχάνημα στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, στον 2ο όροφο, στο κτίριο «Οίκος Αδερφών» στο οποίο συστεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες, το Παθολογοανατομικό και το Κυτταρολογικό Εργαστήριο.

Ενεργοποιήθηκε άμεσα η Επιτροπή Πυρασφάλειας του νοσοκομείου, κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια η εκκένωση του κτηρίου.

Η φωτιά κατασβέστηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 12.00 μμ.

Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες διερεύνησης του συμβάντος.

Διαβάστε επίσης:

Κεφαλονιά: Σε ύφεση η πυρκαγιά – Συνεχίζουν να επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Τροχαίο στην Αχαΐα: Νεκρός 60χρονος μετά από σύγκρουση νταλίκας με φορτηγάκι στην παλιά εθνική οδό Πάτρας – Τρίπολης (photos)

Πειραιάς: Γάλλοι τουρίστες καταγγέλλουν ληστεία από ταξιτζή – Τους πήρε 800 ευρώ και εξαφανίστηκε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Ρούμπιο: Στο επίκεντρο Λιβύη, Μέση Ανατολή και Ουκρανία

Giannis Maniatis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ανεβάζει τους τόνους ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης: Ζητά κυρώσεις στην Τουρκία για τις προκλητικές ενέργειες σε Αν. Μεσόγειο και Αιγαίο

sotiria-2048×1351
ΕΛΛΑΔΑ

Ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο από τη φωτιά στο «Σωτηρία» – Ανακοίνωση της 1η ΥΠΕ για την πυρκαγιά

potamoula agrinio fotia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ποταμούλα Αγρινίου – 112 για εκκένωση του χωριού

UKRAINE
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Πέντε τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 17:39
mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Ρούμπιο: Στο επίκεντρο Λιβύη, Μέση Ανατολή και Ουκρανία

Giannis Maniatis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ανεβάζει τους τόνους ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης: Ζητά κυρώσεις στην Τουρκία για τις προκλητικές ενέργειες σε Αν. Μεσόγειο και Αιγαίο

sotiria-2048×1351
ΕΛΛΑΔΑ

Ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο από τη φωτιά στο «Σωτηρία» – Ανακοίνωση της 1η ΥΠΕ για την πυρκαγιά

1 / 3